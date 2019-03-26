中興電分割氫能事業 獨立成100%持股新設子公司

中興電 (1513-TW) 董事會今 (26) 日決議通過，為因應氫能科技發展趨勢，將以母子分割方式，移轉旗下新能源事業群為 100% 持股的新設子公司中興氫能科技，分割基準日暫定明年 4 月 17 日，且明年中旬還可能進行二次分割，將旗下包括中興氫能科技等所有相關子公司，歸在香港控股公司麾下，且不排除在海外掛牌。

中興電董事會決議通過，將所屬新能源事業群以母子分割方式移轉，成為中興電 100％持有新設子公司中興氫能科技，由中興氫能科技公司發行新股，予中興電工作為對價，分割基準日暫定明年 4 月 17 日，預計於 6 月 27 日的股東會提請審議。去年中興電新能源事業群營收約 1.6 億元。

中興電表示，分割讓與的新能源事業群，營業價值預計 6 億元，分割後換取中興氫能科技公司普通股 6000 萬股，每股面額 10 元。且由於中興氫能科技為中興電設立且持股 100% 子公司，且因分割持有的中興氫能股權金額，與中興電分割的營業價值相等，相關業務均正常運作，原有股東權益也不受影響。

中興氫能科技以甲醇型燃料電池技術為核心，開發包括「產氫」、「發電」系列產品。中興電董事長江義福表示，之所以會在此時間點決議分割，是因氫能產品已開發完成，因應氫能科技產業發展趨勢，為讓事業發展極大化，而分割成子公司，未來也將引進國際策略投資人，共同參與投資。

此外，在此次分割出子公司中興氫能科技後，中興電明年中旬可能進行二次分割，將中興氫能科技、中興電南非、中興電印度、中興電馬來西亞等致力氫能研發的相關子公司，納入新成立的香港控股公司麾下，且該控股公司未來不排除在海外掛牌。