嘉裕連虧4年逾10億元 將減資2次打虧損瘦身拚轉盈

裕隆 (2201-TW) 集團旗下嘉裕西服 (1417-TW) 今 (26) 日召開重訊，宣布將進行減資 10.9 億元彌補虧損後，再現金減資 8.09 億元，每股退還股東新台幣 2.9877 元，2 次減資後，股本將縮減為 18.99 億元，減資比率 50%，瘦身力拚營運好轉。

嘉裕去年虧損 2.34 億元，雖然較前年虧損 4.59 億元減半，但 2015 起已連虧 4 年，帳上累積虧損來到 10.9 億元。

為強化財務結構及提升每股淨值，嘉裕宣布辦理減資彌補虧損，減資金額 10.9 億元，減資比重 28.6969%，減資後股本為 27.09 億元。

在公布減資彌補虧損後，嘉裕再宣布，將進行現金減資 8.09 億元，減資比率 29.8768%，將退還股東每股 2.9877 元，減資後股本 18.99 億元，公司表示，主要為調整資本結構及提升股東權益。

若以現在股本 37.99 億元計算，2 次減資後的股本 18.99 億元，減資比率達 50%。

據了解，嘉裕的營收 60% 來自代理義大利精品 ARMANI、20% 自有品牌、20% 代工，生產基地在中國、越南，累計前 2 月營收 2.77 億元，年減 16.9%。