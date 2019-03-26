全家去年獲利創高 年增逾1成 EPS 7.23元

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (26) 日公布去年財報，全年稅後純益 16.14 億元，年增 14.71%，每股純益(EPS)7.23 元，連續 3 年創新高，全家指出，去年整體獲利主要來自本業便利商店，同店銷售成長 6.5%，其中以鮮食、電商服務和會員消費為成長動能。

全家說明，去年整體鮮食表現亮眼，其中，白金烘培品群 (麵包、吐司、三明治、冷藏甜點) 表現最強勁，年增近 20%。

而電商經濟的物流支援服務，件數也較往年多出 30%，使手續費收入可觀，由於日翊文化自去年底高雄專倉正式稼動後，可望推動 EC 運能效率再增 30%。

另一方面，全家指出，近兩年以 app 和商品預售為核心，深耕會員經營，顧客忠誠效益逐漸湧現，會員數來到 880 萬人，帶動去年第四季以來客數年增約 10%。

轉投資方面，福比麵包廠自去年第一季轉盈後，目前產線產能穩定、成長趨勢顯著。

餐飲事業則是由大戶屋帶動，去年營收達 10 億元，年增 20%；至於中國投資，目前中國全家達 2571 店、淨增加 394 店，已進入九個地區，維持穩健經營步調。

展望 2019 年，全家指出，便利商店本業將維持數位轉型的策略並加快速度，擴大會員服務場景，滿足消費者全時段、線上線下的購物與服務需求。

此外，全家將針對餐飲事業再引進一個全新品牌。