〈房產〉北市A辦未來兩年供給吃緊租金看漲 租賃搶樓狀況趨白熱化

台北市商辦租賃市場延續 2018 年熱度，今年第 1 季 A 級商辦租金單價季增 0.95%、年增 1.81%，空置率僅 5.85%，租賃市場價漲量增。瑞普萊坊總經理劉美華表示，2019、2020 年市場缺乏新供給，以信義辦公商圈為例，租金開價普遍上調 5-10%，可預期企業包含增租、搬遷、續約等需求，可望持續上揚。

外資商仲瑞普萊坊市場研究暨顧問部調查，今年第 1 季台北市 A 級商辦租金平均單價為 2760 元，租金單價季增 0.95%，年增 1.81%，淨去化量達 5357 坪，空置率 5.85%，單季下降 0.76%。觀察去年新完工的大樓南山廣場、國泰民生建國大樓，滿租率都達 8 成以上，聯合報大樓更全棟滿租，約 6.4 萬坪一年內創紀錄快速去化。

瑞普萊坊商業物業代理部資深經理陳瑛佳表示，以往新大樓達到 8 成滿租率，平均至少需要 3 年的去化時間，但 2018 年新完工大樓除預租策略，又有企業汰舊換新及整併需求的商辦搬遷熱潮，三大動能加速推進 A 級商辦去化。預期未來兩年即將完工 A 級的新大樓，有中國人壽敦北大樓新總部及冠德敦北地上權案，雖然辦公室新增供給量合計共 3.4 萬坪，但均以自用為主，至 2021 年辦公室市場供不應求現象始得紓解。

瑞普萊坊認為，市場需求面動能來自兩大支柱，一為延續這波 A 辦搶樓潮中，今年共享辦公室需求大爆發。該季新加坡商共享辦公室業者嘉世科 (JUSTCO) 承租宏泰金融大樓近 1700 坪，為民生敦北辦公商圈注入活力。

陳瑛佳進一步指出，在這波搶樓潮中，新型態辦公室的租期高度「彈性」為其最大優勢，其吸引新事業體或搬遷過渡期需求的承租戶，亦看準台灣產業發展需求、辦公市場搶樓潮，卡位台北市場。而外商、科技業積極進軍台灣，如科技大廠下的軟體公司從商務中心搬遷至南山廣場，創下實價登錄有史以來的台北市辦公室租金新高價，以及近期 Google 於遠東科技園區承租下整棟新大樓，在在凸顯台北市辦公室供給短缺卻無法滿足需求的現象。

陳瑛佳指出，商辦租賃市場熱絡引發房東調高租金聲四起。去年租金成長動能來自規劃、設備新穎的新供給大樓拉動，而今年則有更強的剛性需求推升，房東樂觀看待市場，信義商圈無論新舊大樓，全面調升租金開價 5-10%，在優質標的選擇有限、議價空間縮小的兩大困境下，勢必出現比價效應，進一步推升租金，預期全年租金有５% 的成長空間，且明年還會調漲的潛力，建議有承租需求的企業及早因應。