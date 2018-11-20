〈房產〉北市信義區三興段公辦都更案敲定 全坤建今正式簽約

台北市都市更新推動中心「台北市信義區三興段一小段 972 地號等 9 筆土地公辦都市更新案」招商，由上市建商全坤建設 (2509-TW) 獲選為最優申請人，雙方並在今 (20) 日完成簽約。

全坤建在此基地招商案勝出，主要是以「共生 + 共享」的微型城市為規劃主題，預計創造結合「消費、商務、鄰里活動及居住」一體的新型態商業大樓，以綠化植生牆設計街角立面、並在 9 樓設置「空中共享書房」等 7 項創新設計，獲得評審青睞。

台北市都市更新推動中心指出，此都更案基地鄰近捷運信義安和站及台北 101 / 世貿站，交通便捷，且沿街為商業發展地區，現況北側為綠美化空地，南側為知名燒肉店營業使用。

台北市都市更新推動中心指出，更新後預計興建地上 15 層、地下 4 層之住商綜合大樓，北市府更新後可分回商業空間，並設置 198 平方公尺的區民活動中心供民眾使用。

台北市「信義三興公辦都更案」位處信義路四段及光復南路交叉口，基地位於臺北市信義區信義路四段、信義路四段 450 巷、文昌街及光復南路所圍街廓內，基地面積計 1045 平方公尺，土地使用分區屬商三特，容積率 630%，建蔽率 65%；其中市有土地占 59.2%，私有土地所有權人計有 7 人，面積約 426.04 平方公尺（40.8%）。