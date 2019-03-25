集團助攻 訊芯-KY上季繳出好成績 今年5G加持 表現有望更佳

封測廠訊芯 - KY(6451) 受惠於鴻海集團加持，將蘋果手機用 3D 感測 VCSEL 晶粒組裝，以及 100G 光纖網路 SiP 模組等訂單轉下訊芯，去年第四季繳出每股淨利 1.98 元的好成績，累計去年全年每股淨利 2.83 元。訊芯 - KY 去年第四季合併營收達 15.17 億元，季增 23.3%，毛利率達 27.7%，季增 6.5 個百分點，單季歸屬母公司稅後淨利達 2.09 億元，季增 90.0%，單季每股淨利 1.98 元。



合計訊芯 - KY 去年全年合併營收 44.66 億元，年增 41.8%，平均毛利率 18.8%，



年減 0.3 個百分點，歸屬母公司稅後淨利 2.98 億元，年增 68.5%，全年每股淨利 2.83 元。



實際上訊芯 - KY 營運上真正好轉源自去年第四季，主要原因，其一由集團協助取得 3D 感測 VCSEL 晶粒組裝訂單，以及自同集團鴻騰精密取得 100G 光收發模組 SiP 封測代工訂單所致。



展望今年，對訊芯 - KY 來說，因 3D 感測 VCSEL 已經大舉被採用到各大品牌手機中，加上 100G 光收發模組訂單仍有一定需求，此外，5G 趨勢確立下，5G 基地台、PA 等元件的 SiP 封測及模組訂單看旺，讓法人圈普遍對訊芯 - KY 今年營運績效抱持樂觀看法，並預期，今年表現將比去年好。