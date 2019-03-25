〈LINE財長來台〉若無法取得純網銀執照 不排除在台併購

LINE 台灣已於 2 月將 LINE Bank 申請書送件，爭取取得純網銀執照，LINE 財務長黃仁埈今 (25) 日表示，台灣是 LINE 集團很重視的市場，若有其他狀況 (無法取得純網銀執照) 發生，不排除以各種方法，提供用戶各種創新與方便服務，而市場也解讀，LINE 若無法在台取得純網銀執照，將可能轉而採取併購等方式。

看好台灣發展金融科技的潛力，LINE 於 2018 年正式在台成立 LINE Financial 台灣，並與金融與電信業夥伴合作成立 LINE Bank 籌備處，以純網銀執照申請為第一步，目標是從頭打造 LINE 在亞洲首家「自有的原生純網銀」。

LINE 財務長黃仁埈認為，台灣有四大主客觀優勢條件，包括政府支持打造數位金融環境；台灣民眾普遍對新服務與新技術接受度高；台灣金融市場與其他亞洲國家相較，發展相對成熟，對開放型銀行的準備度也高；且台灣包括 LINE 與 LINE Pay 等服務均擁有龐大用戶基礎，樂觀期待 LINE 能在台灣打造創新的金融科技服務。

黃仁埈強調，台灣是 LINE 集團很重視的市場，目前目標著眼全力取得純網銀執照，其他正在日本市場推動的「LINE Pcker Money」小額信貸等個人金融新服務，也不會在取得執照前推出。

黃仁埈並表示，LINE 以創新服務貼近用戶的宗旨不變，假設有其他狀況 (無法取得純網銀執照) 發生，不排除以各種方法，堅守提供用戶各種創新與方便服務的承諾。市場解讀，LINE 若無法在台順利取得純網銀執照，也可能採取併購等方式，以在台推動金融科技服務。

此外，黃仁埈同時也是 LINE 負責亞洲金融科技與新創事業投資發展的 LINE Venture 執行長，除 2017 及 2018 年分別投資「嚮網科技」及「巧克科技新媒體」外，LINE 也將持續推進多項在台投資案，且所投資的新創事業將著眼各類領域。