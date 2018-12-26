智原、大宇資、訊芯-KY、大中、超眾

智原 (3035)：推出 28 奈米 HPC 製程的多協定影像介面 IP，同時支援用於各種顯示器與介面的發送端(transmitter, TX) 與接收端(receiver, RX)，適用於多項新興科技應用，股價短線轉為多頭走勢，今日創下波段新高 45.75 元。

大宇資 (6111)：中宣部官員稱首批部分網路遊戲已完成審核，正在加緊核發版號，遊戲業者指出，預計明年要推出的遊戲也可望順利上市，大宇資原要推出的 4 款遊戲，可望加快放行。近日突破盤整區間，今日股價突破 120 元大關，創下波段新高 123.5 元。



訊芯 - KY(6451)：生物辨識模組、高速光纖收發模組、5G 通訊三大領域可望陸續挹注營收，明年獲利有望持續墊高。今日早盤股價即收復 80 元關卡，創下波段新高 82.8 元後拉回。



大中 (6435)：AI、車用電子及資料中心等 MOSFET 用量很大，目前市場上 MOSFET 仍處於缺貨狀態，明年全年產能應該也都是不足，缺貨行情持續上演。股價拉回至大量支撐區，今日股價開高走高，收復 5 日線。



超眾 (6230)：高階熱板的應用逐漸提高，包括伺服器、電競筆電以及智慧型手機都開始採用，前三季營收達 55.74 億元，EPS 達 4.6 元，市場預估全年 EPS 上看 6.5 元。近日股價漲勢凌厲，創下波段新高 149 元，今日早盤股價一路拉升，觸及高點 149 元。

