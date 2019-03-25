MA招兵買馬 富邦首度提供赴韓出差 中信首年挑戰百萬年薪

大型金控陸續招兵買馬廣徵人才，富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 今 (2019) 年皆預計招募 60 位 MA，其中，富邦金首度開放大學學歷參與甄選，同時，擴大招募海外 MA，首度提供 MA 至韓國富邦現代人壽出差研習機會。而中信金特別新增數據科技組，MA 第一年即有機會挑戰百萬年薪。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金控每股獲利連續十年居金控業之首，各子公司主要業務皆位居市場前三大，旗下富邦人壽在初年度保費跟總保費位居同業前三大，台北富邦銀行在聯貸、房貸及信用卡每月平均簽帳金額上居民營銀行前三大，富邦產險連續 37 年市佔率第一，富邦證券在經紀和投行業務也都居領先地位。富邦金控版圖多元擴張，更積極布局海外市場，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，希望更多優秀的年輕新血加入。

富邦金控人資長陳昭如指出，今年預計招募 60 位 MA，並首度開放大學學歷參與甄選，除了富邦華一銀行 (上海)、富邦財險 (廈門) 大舉招募海外儲備幹部職缺，MA 將可參與學習大陸市場金融科技研究創新、互聯網保險商品開發，和互聯網業務行銷推展等領域專業；投資管理總處也將提供 MA 赴韓國出差研習機會，參與富邦現代人壽投資相關培訓計畫。

富邦金控 MA 招募計畫邁入第 15 年，過去 14 年以來，已延攬逾 200 位 MA 加入富邦金控。今年包括金控暨旗下四大子公司人壽、銀行、產險、證券，及投資管理總處都將招募 MA 職缺。

此外，今年富邦金控各子公司合計招募需求逾 6800 人，其中招募人數最多的富邦人壽即預計大舉增員 6000 人。

中信金控總經理吳一揆於「2019 儲備幹部計畫」總部說明會。(圖：中信金控提供)

而中信金控的 MA 計畫迄今邁入第十六屆，今年預計招募逾 60 人，特別新增數據科技組，廣邀資工、資管、統計等專業人才，共同投入大數據分析、數位行銷、人工智慧平臺開發等領域，發展新型態的數據金融商品與服務。

中信金總經理吳一揆表示，MA 第一年即有機會挑戰百萬年薪，經過兩年系統性輪調培訓，通過層層考驗脫穎而出的 MA 將於結訓後升任經理，成為獨當一面的專業經理人。

中信金今年首度舉辦「MA 論壇」，邀請多位 MA 學長姊以新世代觀點對談，履歷收件截止日至 3 月 31 日止，4 月中旬預計進一步前往美國進行招募甄選。