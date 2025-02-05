川普和馬斯克下一個目標：解散美國教育部！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-05 08:06

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美國總統川普考慮本月晚些時候簽署一道行政命令，裁撤教育部，這是大金主馬斯克及其盟友縮減聯邦機關、裁減政府工作人員規模的一環。

據《Newsweek》周二（4 日）報導，川普競選期間便聲稱要關閉教育部，把教育政策主導權限交給各州政府與學校，自從川普 1 月重返白宮之後，各界一直密切關注川普要如何處理教育部的問題。

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馬斯克周一晚間在 X 平台發文寫道，教育部是 1979 年卡特總統任內成立，前總統雷根競選期間主張廢除聯邦教育部，「結果在雷根卸任時，教育部的規模，比他上台時還要龐大」。

馬斯克發文寫道：「這回不一樣了，川普必成。」

據《華爾街日報》報導，美國官員正在討論一項行政命令，關閉教育部所有未明確寫入法規的職能，或將某些職能轉移到其他部門。知情人士透露，該命令將要求制定一項廢除該部門的立法提案。

該行政令將採取兩步走策略：

一、指示教育部制定計畫，運用總統現有行政權力，逐步結束教育部職能。

二、要求教育部梳理將權力下放至其他機關所需的複雜法律體系，為最終關閉教育部做準備，同時要求制定立法提案，以徹底廢除教育部。

此舉旨在兌現川普廢除教育部、限制聯邦參與教育、賦予各州更多權力的承諾。

保守派一直對拜登政府領導下的教育部持強烈批評態度，尤其是在學生貸款豁免、性別歧視保護延伸至 LGBTQ 群體等決定上。

不過，川普政府廢除教育部的努力，可能會面臨重重障礙，包括法律限制、國會支持不足，以及公眾反對。

一方面，川普要完全廢除教育部，需要國會立法支持，但多年來國會對此興趣寥寥。川普在首個任期曾試圖將教育部與勞工部合併，但未能成功。