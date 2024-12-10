14家金控前11月豪賺5714億元全年創高可期 富邦金大賺一個股本

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 19:04

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14 家上市金控今年 11 月自結獲利全數出爐，單月合計賺進 345.42 億元，較前一月略減，主要受到國內外股市逆風影響，增添壽險、證券營運壓力，不過，前 11 月稅後純益衝上 5714 億元，改寫歷史同期新高，年增近 6 成，距離 2021 年寫下的全年史上新高紀錄 5806 億元只差不到百億，預期 2024 年全體獲利可望輕鬆締新猷。富邦金再度寫下輝煌紀錄，不僅蟬聯單月純益、累計純益及 EPS 三冠王寶座，前 11 月更已大賺一個股本。

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富邦金 11 月豪賺百億，改寫歷年同期新高，子公司富邦人壽無懼股市震盪，伺機進行部位區間操作，持續實現資本利得，加上避險操作得宜，單月貢獻獲利近 83 億元，助攻富邦金累計前 11 月稅後純益衝破 1400 億元大關，大賺超過 1 個股本，改寫歷年同期次高紀錄，每股稅後純益 (EPS) 達到 10.03 元。

觀察各家金控累計獲利情形，國泰金以 1131 億元、EPS 7.44 元位居第二，金控雙雄前 11 月獲利占全體金控獲利高達 44%，中信金以 683 億元、EPS 3.45 元穩居第三名。不過，第四至六名出現大洗牌，元大金以 340 億元篡位登上第四強，凱基金賺進 330 億元居第五，兆豐金 320 億元落居第六。

兆豐金 11 月獲利不如預期，未能超過 10 億元，較前一月近腰斬，主要因銀行及證券子公司獲利下滑所致。由於美國聯準會自 9 月啟動降息循環，使得利差縮減，換匯交易 (SWAP) 收入下滑；加上台股 11 月表現不佳，連帶影響股票操作的收益。

截至目前，已有 12 家金控累計獲利超越去年全年，僅兆豐金與華南金尚未達成，本月新增合庫金及國票金，累計稅後純益成功超過去年全年。

若從 11 月獲利狀況來看，金控旗下不少壽險、證券都受到股市波動所衝擊，其中，新光金單月轉虧，累計獲利下滑至約 195 億元，子公司新光人壽 11 月稅後虧 11.59 億元，主要因避險成本增加，以及股市修正難以實現資本利得。