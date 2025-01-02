〈金融業徵才〉國泰金集團今年開缺7500位 向海內外跨界、跨域人才招手

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-02 12:12

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迎接 2025 年開春求職潮，國泰金 (2882-TW) 暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今 (2025) 年度預計聯手開出逾 7500 個職缺，國泰五大職系包括儲備幹部、財投精算、業務菁英、數位科技、營運企劃仍是今年開出的重點職缺，人才條件除跨域、跨界多元樣貌，甚至有意願至海外發展的人才都會是招募的考量重點。

今年國泰徵才重點有二，首要「數位科技人才」招募逾 800 名，不僅是連續三年正成長，更創下歷年數位科技人才需求新紀錄，其次「三大儲備幹部」(MA) 今年總需求 82 名，向海內外優秀人才招手，較去 (2024) 年招募人數成長 1 倍。

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國泰今年廣招 806 名數位科技人才，包含雲端技術人才、數據分析人才、應用系統開發工程師等，需求更勝以往，滿足未來策略發展。AI 大趨勢來臨，面對 AI 應用，尤以金融業更需高標、審慎對待，國泰 AI 發展，從成立「資料暨 AI 治理委員會」、訂定「負責任 AI（Responsible AI）為原則」治理規範、建立「國泰 AI 評測中心」管理機制，從組織、規範、管理，採「系統性」策略確保 AI 系統合規，以實踐國泰可信任 / 負責任 AI。

國泰金去年重磅公開「國泰生成式 AI 框架－GAIA」，從集團角度打造企業級 AI 模型中心，並具備專屬金融領域數據資產、企業級 AI 模型中心 (Model-Hub)、自主研發複合層級護欄技術、賦能員工參與 AI 創新，四項 GAIA 特色也成為集團 AI 轉型最佳優勢與競爭力；迄今國泰集團數位用戶已超過 935 萬人，成功以個人化金融服務、便捷運用場景等，成為客戶保險、理財、投資全方位夥伴，期望多元數位人才新血加入，為金融科技發展帶來嶄新視野。

國泰世華銀行海外據點涵蓋菲律賓、越南、柬埔寨，及新加坡等東協國家，為我國在東協市場橫跨最多國家，布局最廣之銀行。因應國泰世華銀行海外市場快速成長，為支應海外法金、消金多元業務發展，及強化區域型金融人才養成，提升客戶體驗，今年將擴大國際型人才招募需求，鎖定有志於在台發展且具高移動性之外國籍新鮮人、經驗人才，提供海外管理企劃人員、海外產經研究人員、海外數據分析師等多元職缺。

國泰人壽亦積極延攬數理精算、財務投資、管理企劃、核保理賠、永續發展、健康醫療管理等領域人員，打造跨串通全方位人才。

因應集團策略需求，國泰金旗下「三大儲備幹部」計畫，今年總計祭出 82 名職缺招募海內外優秀人才，較去年成長 1 倍。凡過關斬將錄取並通過考核者，首年年薪即達百萬，包括國泰金控預計招募 12 位 GMA，培育跨領域策略通才，不侷限於金融科系，例如數位科技或法律長才者都歡迎加入，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商模，透過完善的培育計畫、多元資源及寬廣的職涯舞台，吸引多方優秀人才前來大展身手。

國泰人壽預計招募 10 位 CIM，提供國內首屈一指投資買方的資源及歷練機會，幫助奠定最精實的投資專業能力，新任 MA 一年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位，為業界最完整投資金融培育歷程。

因應數位科技人才需求高漲，並為持續深化海外市場經營，國泰世華銀行 CMA 擴大個、法金職系人數，並增加 AI、IT 職系，預計招募 60 個 CMA，以具綜效且模組化的方式培育儲備幹部，找尋對自我成長不設限的跨域人才，可作為最佳職涯加速器。