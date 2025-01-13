〈金融業徵才〉富邦金今年徵才6700人 瞄準數據科學、金融科技領域

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-13 12:28

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富邦金 (2881-TW)2025 年聯合徵才計畫正式展開，金控暨各子公司預計招募 6700 位金融人才，職缺類型除銀行法金與個金儲備人才、壽險業務、證券營業員、產險通路及營業人員外，更鎖定金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技專業人才，加速儲備數位、數據人才。

每年詢問度最高的「富邦 MA 計畫」，預計招募 28 組、逾 60 名儲備幹部，職缺需求橫跨金控、銀行、人壽、產險、證券、投顧、期貨、投信、海外等事業單位，為業界最多元與最寬廣的職涯舞台。

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同時，富邦金及旗下各子公司亦持續推出實習計劃，實習生可善用暑期或在學期間參與金融實務運作，為職涯奠定良好基礎，歡迎校園菁英踴躍參與。

富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦金控為台灣資產規模第二大、市值第一大的金融控股公司，並連續 16 年穩居台灣金控業每股盈餘獲利龍頭。在追求經營績效的同時，富邦金亦致力打造多元共融的幸福友善職場，每年投入近 1.5 億元生、育補助，提供每胎新生兒 10 萬元補助及 6 歲以下子女每年 2.4 萬元津貼，及優於法規的有薪產假、產檢假、陪產檢及陪產假。

另提供員工持股信託制度，參與之員工可依職等與公司 100% 相對提撥之金額購買富邦金控股票，約有近九成員工參加，2025 年更全面升級，增設職等級距並全面調增各級距提撥金額，預計每年累計提撥公提金達 8 億元、增幅逾六成，希望持續成為有志投入金融業人才的最佳選擇。

2025 年度的「富邦 MA 計畫」同步展開，透過投注銀行、證券、保險等跨領域學習資源及跨部門輪習、專案參與及重要任務指派，協助潛力新秀成為組織永續發展所需之各領域專家及領導者，並提供 2 年 2 次升遷及首年即挑戰百萬年薪的機會。

韓蔚廷並表示，富邦 MA 計畫迄今已邁入第 21 年、培育數百位菁英遍佈金控及各子公司，表現傑出的富邦 MA 均已展露頭角，擔任事業單位總經理、人壽投資單位副總經理以及海外銀行金融市場、證券財管商品、產險數位發展、投信研究部門等單位主管。

以台北富邦銀行為例，由於近年積極開拓海外市場，外語能力佳、學習速度快、且對不同文化環境適應性強之 MA 即是海外人才儲備的生力軍；除於培訓計畫期間就有機會至海外分行輪習或出差，近年已有多名 MA 於培訓計畫後即外派至不同海外分行。