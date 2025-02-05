年薪最高近700萬！DeepSeek火爆全球 大舉招兵買馬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-05 08:38

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近來火爆全球的中國 DeepSeek 大模型公司，正在招兵買馬，招聘平台上顯示 DeepSeek 釋出多個職缺，大部分職缺的起薪是人民幣（下同）2 萬元以上，不少職缺的年薪能夠達到百萬元級別。

據《中國基金報》周二（4 日）報導，某招聘平台顯示，DeepSeek 發布多個崗位的招聘公告，有 52 個在招職位，涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師、資深 UI 設計師等，工作城市是北京或杭州。

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在招聘平台的「企業文化」一欄，內容為「投身於探索 AGI 本質的事業，不做中庸的事，帶著好奇心，用最長期的眼光去回答最大的問題」。

薪酬方面，從正式員工崗位的招聘公告看，DeepSeek 對員工薪酬採「14 薪」模式，也就是每個自然年度發放 14 個月的薪水。在 Deepseek 掛出的職位中，大部分崗位的起薪是 2 萬元以上，不少年薪能夠達到百萬元級別。

其中，年薪最高的職位是「深度學習研究員 - AGI」，月薪為 8 萬～11 萬元，年薪最高可達 154 萬元（新台幣 693 萬元）。同時，深度學習研究員也是 Deepseek 唯一開放的實習職位。

此崗位的要求顯示，應徵者需要精通機器學習（深度學習），具備創新研究能力；編程能力出色，熟練掌握至少兩種編程語言；有豐富研究成果，在國際頂會或期刊發表相關論文；在領域內知名比賽取得優異成績者優先。

此外，核心系統研發工程師（校招）的薪資範圍為 6 萬元至 9 萬元，按一年 14 薪估算後，年薪最高可達 126 萬元。

大模型全棧工程師的薪資範圍為 5 萬元至 8 萬元，年薪最高可達 112 萬元。

深度學習研發工程師、資深 UI 設計師（負責 App 應用程式的視覺層面設計）等崗位的月薪範圍在 3 萬元至 7 萬元，年薪最高可達 98 萬元。

數據架構工程師、全棧開發工程師、客戶端研發工程師的最高年薪分別是 91 萬元、84 萬元、56 萬元。

隨著人工智慧（AI）浪潮來襲，AI 人才需求火熱，薪酬也很可觀。