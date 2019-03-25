台幣轉弱+台積電影響跌點近80點 外資恐啟動拋貨潮

受到美股大跌亂流襲擊，台股加權指數今 (25) 日以跌 103 點開出，其中，外資控盤重點股台積電 (2330-TW) 下跌近 2.5%，影響指數跌點約 70 點上下，而台幣開盤即貶值 5.9 分，法人提醒，留意季底前外資拋貨壓力開始湧出。

台幣今日以 30.865 元、貶值 5.9 分開出，隨後在貶值格局中狹幅波動。

可觀察到作為外資控盤要角之一台積電盤中跌幅緩步擴大至 2.5% 之上，跌幅創近 2 個月來單日最大，盤中影響大盤跌點近 80 點，也就是說，若扣除台積電，加權指數跌不到百點。

在美股帶頭下殺的影響下，亞股今日同步下殺，日股跌幅甚至一度逼近 3%，令整體盤面偏空，再加上台幣轉弱，留意外資的態度可能將轉趨保守，所幸，在美國聯準會的鴿派態度下，台幣重挫的壓力並不大。

法人分析，今日集中市場預估成交量僅 1300 億元左右，不至於爆出恐慌賣壓，短線價跌量縮有助打底。

國泰證期研究部進一步指出，美債殖利率倒掛和德債殖利率轉負導致市場恐慌出現回檔，但今年以來國際股市大幅反彈主要基於中美貿易戰有解 ，短線台股漲多遇到美股重挫，因此出現獲利了結賣壓，但月線未跌破前，多頭格局不變，高殖利率股和股東會回補軋空股仍可偏多操作。