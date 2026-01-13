鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-13 17:37

智冠 (5478-TW) 子公司藍新集團今 (13) 日宣布，旗下簡單行動支付推出「藍新簡單收 SoftPOS」，首波鎖定餐飲、零售、物聯、交通產業等四大應用場景佈局，並透過聯盟合作的方式，預計首年協助上千家商戶完成整合導入。

藍新科技總經理鍾興博表示，市場不缺支付工具，真正缺的是整合能力，推出「藍新簡單收 SoftPOS」，就是希望突破不同收款裝置的整合障礙，讓商家用原本就熟悉的平板或設備完成收款，降低進入門檻，助力台灣中小微型商家智慧化與數位轉型，也為簡單行動支付擘劃未來的成長藍圖。

藍新表示，簡單行動支付憑藉深耕線下支付經驗所建立的穩固基礎，推出「藍新簡單收 SoftPOS」，將收款技術推向軟體化與模組化；目前已攜手 POS 系統商、智慧設備製造商及行銷科技業者組建「SoftPOS 策略聯盟」，預計首年協助上千家商戶完成整合導入。

「藍新簡單收 SoftPOS」為全台首家由專營電子支付業者推出的 SoftPOS 服務，以軟體為核心，商家僅需在既有的 Android 手機、平板或商用 POS 裝置，下載應用程式即可開始使用，支援信用卡、TWQR 與常用電子支付等超過 40 種支付方式，滿足多元場域需求，大幅降低導入成本、提升營運效能。