〈觀察〉經典端遊IP手遊化奏效 多家遊戲廠去年獲利創近年高

在遊戲產業競爭激烈，市況不景氣之下，包括智冠 (5478-TW) 及旗下子公司中華網龍 (3083-TW)、橘子 (6180-TW) 等遊戲廠，均在經典端遊 IP 轉手遊的「M 版」遊戲帶動下，推升去年獲利表現衝高，智冠 EPS 創近 4 年新高，網龍擺脫過去 5 年的虧損，成功轉盈，而橘子則是一舉寫下 EPS 創近 19 年新高的佳績。

橘子於 2017 年 12 月推出代理手遊鉅作《天堂 M》，該款手遊在 2000 年的《天堂》端遊時代，就曾帶領橘子營運衝鋒，手遊上線後，果真挾著強大的 IP 優勢，讓橘子連連改寫單月營收、單季營收與獲利新猷，更長達半年佔據雙平台遊戲排行暢銷冠軍，與近來最多歷經 3 個月高峰就走下坡的手遊相比，表現相當驚人。

在手遊鉅作《天堂 M》挹注下，橘子去年全年税後純益創新高、達 17.6 億元，年增 64.97 倍，每股純益 10.31 元，為 19 年來新高。

智冠旗下中華網龍 (3083-TW) 所打造的經典端遊轉手遊之作《吞食天地 M》去年 9 月上線後，表現大幅優於預期，帶動網龍 9 月營收翻倍成長達 8791.5 萬元，10 月更一舉突破億元大關、達 1.01 億元，創 5 年來單月營收新高。

由於《吞食天地 M》獲利表現優於預期，帶動網龍去年全年稅後純益達 3897 萬元，年增 1.62 倍，每股純益 0.45 元，成功中止連續 5 年虧損的營運頹勢。

而在子公司網龍轉盈下，母公司智冠去年營運負擔大大減輕，加上旗下支付子公司簡單行動支付也與藍新合併，雙方整合效益顯現，使去年認列支付子公司的營運虧損大幅降低，加上本業通路表現持穩，去年稅後純益達 4.61 億元，年增 10.5%，每股純益為 3.7 元，創下近 4 年新高。

隨著遊戲商嗅出經典端遊手遊化的商機，越來越多在類似模式下誕生的手遊，將接續問世，不過，端遊時代老玩家是否願意持續買單新手遊，都將成為影響 M 版遊戲營運的重要因素。