〈工業技術資訊月刊〉南台灣產業大進擊

南台灣是製造業重鎮，電子、石化、金屬撐起南台灣經濟，農業人口與產值與中台灣並稱台灣糧倉。工研院長期協助產業轉型，日前舉辦「2019 南台灣產業大進擊創新論壇」，發表近 40 項南部最新研發成果，宣示以推動產業升級、發揮在地優勢與注入新活水三大面向，展現與南部產業共生共榮的關鍵力量。

工研院於日前舉辦「2019 南台灣產業大進擊創新論壇」，發表近 40 項最新研發成果，展現與南部產業共生共榮的關鍵力量。

10 多年前，隨著南部科學園區落成，工研院也積極經營南台灣，看好南部產業發展優勢，致力與在地產業結合，利用工研院跨領域研發優勢，進一步推動南部產業升級；更於 2018 年建立「南台灣產業跨領域創新中心」平台，將創新技術引進南台灣，並結合在地大專院校能量，為當地產業注入新活水。

此次「2019 南台灣產業大進擊創新論壇」，同步展出「傳統產業升級」、「發揮在地優勢」以及「注入新活水」三大主題研發成果。包括協助南部產業轉型的「戰情中心－機聯網監控平台建置技術」、結合南部海洋資源的「海洋生物性骨材技術」、解決金屬加工機具生鏽問題的「節能美光雷射清潔機」、以及突破性儲能新技術「可高速充放電鋁電池」等。

中央地方聯手 促城鄉經濟繁榮

為論壇揭開序幕的經濟部主任秘書陳怡鈴表示，經濟部多年致力於產業區域均衡發展，未來更將強化中央資源與地方科技能量，建立中央與地方合作的新模式。例如經濟部南創園區吸引許多廠商進駐，成功帶動台南市榮景；又如「5+2 產業創新計畫」中的綠能科學城、循環經濟特區，也落腳南台灣；法人專案辦公室也進駐地方，落實在地生根發展，提升在地能量，將技術人才帶到地方。

台南市長黃偉哲也指出，工研院長期深耕台南，10 多年來陸續建立六甲院區、南創園區及沙崙綠能科學城 3 個據點，2019 年起又新闢創新育成基地，針對「智慧農業」、「數位產業」、「在地創生」，緊密聯結市政五大主軸，形塑台南為在地創生及智慧城市，帶動就業機會及促進經濟發展，達到城鄉經濟繁榮。

工研院院長劉文雄表示，工研院以「傳統產業升級」、「發揮在地優勢」以及「注入新活水」等三大面向，在南台灣推動可以長期紮根的產業，為地方經濟帶來永續發展。配合政府「5+2 產業創新計畫」，工研院以南部院區團隊，連結整體工研院研發能量，結合在地產業與學界，透過跨領域、跨單位的合作，進行高價值與高影響力的科技產業化，積極協助產業轉型，推升南部產業的發展。

科技與資金挹注 南台灣新活水

工研院已陸續與南台灣業者合作，如透過工業級無線網路 WiFi Mesh、能資源監控系統，以及整合不同設備的中央戰情中心 Scada 系統，協助傳統紡織業宏遠與漆包線廠大亞電纜轉進智慧化生產與製造，有效提升工廠管理效率；此外，透過產線資訊可視化，可優化製程管控，提升產品製造的可追溯性與穩定性。

工研院也與高雄市政府攜手在地產學研，共同推動「南台灣產業跨領域創新中心」平台，迄今已成立風行海洋、雷豐熱電、智鷹科技、南翔創新顧問等新創公司，將中央政府資金引進在地產業，注入新活水之際，也讓南台灣成為創新創業的優質場域。

「這些都象徵了工研院在推動在地創新與產業化最後一哩路的目標與決心，」劉文雄強調，將持續以整體工研院能量，結合在地產業與學界，共同提升創新研發活力，為創造產業經濟價值打拼，讓在地產業邁向永續發展，繼續在業界發光發熱。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 327 期 2019 年 03 月號，未經授權不得轉載。