歷史為證！殖利率曲線倒掛 別急著賣出股票

美債殖利率曲線正出現倒掛！週五 (22 日) 3 個月期和 10 年期公債殖利率曲線自 2007 年首度出現倒掛，引發市場不安，美股賣壓湧現，恐慌指數 VIX 一路飆高。

3 個月期和 10 年期公債殖利率曲線出現倒掛。(圖：翻攝自巴隆週刊)

短期美公債的殖利率超過長期公債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線倒掛，殖利率曲線倒掛往往歷來被視為即將到來的經濟衰退的可靠指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來一至兩年左右出現。

回顧歷史，投資者不應對倒掛反應過度。

《巴隆週刊》專欄作家 Alexandra Scaggs 稱：「過去的經濟衰退之前，殖利率率曲線反轉連續 10 天，而這只是第一天，而且就算反轉維持 10 天或更長時間，經濟衰退可能也不會迫在眉睫。」

根據 Bianco Research 數據，過去 6 次殖利率率曲線曾出現長時間的反轉，並反轉後 2 年內出現經濟衰退，平均範圍介於 140 至 487 天內。

Scaggs 表示，雖然連續 10 天的反轉可能是未來經濟衰退的訊號，但市場仍無法掌握下一次衰退的準確時間點。

殖利率曲線倒掛並非預示厄運，股市還有可能上行。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 的數據顯示，在殖利率曲線倒掛 (或稱反轉) 後的 18 個月內，股市平均上漲約 15%，倒掛後約 24 個月經濟走向衰退，倒掛三年後，標準普爾 500 指數平均上漲 2%。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 首席美國股票策略師 Jonathan Golub 去年在一份報告中表示：「雖然在過去 50 年中每次經濟衰退之前都出現了反轉訊號，但是經濟衰退的時間非常不一致，可能會隔 14 個月至 34 個月才出現經濟衰退。」

Golub 提到：「最近的經濟衰退 (2008 年) 發生在 2005 年 12 月 30 日 2 年期和 10 年期殖利率曲線倒掛的 24 個月之後。當時股市在倒掛後 18 個月還獲得 18.4% 的漲幅，24 個月報酬率為 17%。」

值得一提的是，市場更廣泛關注的曲線 2 年期和 10 年期公債殖利率曲線也接近倒掛，兩者之間的差距已降至僅 10 個基點，一年前利差為 60 個基點。

Charles Schwab & Co. 的首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示：「看起來全球經濟放緩的擔憂已得到證實，市場開始對聯準會的寬鬆政策與潛在的經濟衰退進行定價。這凸顯了市場擔心經濟增速趨緩，並從風險較高的資產轉向美國公債。」