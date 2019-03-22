不意外！川普再度抨擊聯準會

儘管聯準會采取溫和的貨幣政策，美國總統川普仍如外界預期持續抨擊聯準會。

聯準會週三 (20 日) 出乎意料地偏鴿表態，年內不會升息，並將在 9 月底停止縮表，但受到國際宏觀經濟與通膨預期放緩，聯準會決議下修美國 GDP 預期至 2.1%。

週四 (21) 川普接受外媒採訪時表示，要不是聯準會主席鮑爾及其他官員的升息決定，美國 2018 年經濟成長率將超過 4% 而不是 3.1%。

根據美國商務部資料顯示， 2018 年美國經濟以 2.9% 的速度增長，第四季年增 3.1%。

歷年美國 GDP 成長率。(圖：美國經濟分析局)

川普去 (2018) 年多次抨擊聯準會「瘋了」、批評聯準會的升息政策是「愚蠢的」、是「美國的經濟最大威脅」，亦多次公開呼籲，希望看到聯準會降息、呼籲聯準會「別再犯錯」並感受市場。

如今，聯準會超鴿派舉措，似乎真的感受到了市場。對此，媒體詢問川普是否左右了聯準會鴿派政策立場時，川普回應：「我不在乎是否影響聯準會。」

川普亦自信稱，他去 (2018) 年批評聯準會升息和縮表計畫的舉措是正確的。

週三聯準會聲明表示，將從 5 月開始逐步放緩縮減資產負債表的速度，並在 9 月底完全停止縮表，並從 10 月開始，將把到期的不動產抵押貸款證券 (MBS) 轉換為美國公債，初期每月上限為 200 億美元。