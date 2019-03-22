美股盤中─全球經濟擔憂揮之不去 道瓊大跌逾350點

美國股市週五中場大幅下跌，道瓊下跌逾 350 點。歐洲製造業數據令人失望，聯準會 (Fed) 對美國經濟展望審慎，引發了投資人對全球經濟的緊張。

台北時間 23:43

道瓊工業平均指數下跌 354.00 點或 1.36% 至 25608.51。

Nasdaq 指數下跌 134.13 點或 1.71% 至 7704.83。

S&P 500 指數下跌 42.61 點或 1.49% 至 2812.27。

分析師說，市場有各項擔憂，且擔憂持續升高，經濟衰退的可能性已上升。投資人因而重新評估股市已反應的樂觀。

耐吉股價亦對股市構成壓力。該運動品公司上季北美銷售成長疲弱，股價下跌 5.2%。

IHS Markit 公司週五公布，德國 3 月製造業活動下降至逾六年低點。在法國，製造業與服務業指數分別下降至 3 月個月與 2 個月低點。歐元區製造業指數則下降至 2013 年 4 月以來低點。

這些數據使得德國 10 年期債券殖利率下降至 2016 年以來低點，一度跌至負值。

在美國，3 月期短期債券與 10 年期債券殖利率價差轉為負數，為 2007 年以來首見，形成殖利率曲線反轉。當短期利率高過長期利率，即形成殖利率曲線反轉，顯示短期內，經濟可能衰退。

週三，美國聯準會 (Fed) 採取更為鴿派立場，預期今年不會升息，並將結束縮減資產負債表。

Fed 最新的利率展望，對股市屬利多。但背後的原因則讓投資人擔憂。

至週四收盤為止，美國股市本週表現強勁，科技股與消費股大幅上漲，抵銷了中美貿易談判的擔憂。

由美國貿易代表萊特海澤與財政部長梅努欽率領的美國貿易代表團下週將訪問中國大陸，舉行二天會議。中國副總理劉鶴則將於 4 月初前往華盛頓。

川普總統於週五播出的訪問中說，談判進展良好。但他亦說，只有中國遵守貿易協定，才會取消對中國商品加徵關稅。

全球最大的兩個經濟體的長期貿易爭議，於近幾個月創傷了金融市場，也壓低了企業與消費者信心。