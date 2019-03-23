VIX 飆破 17！美債殖利率曲線「倒掛」引發市場恐慌

週五 (22 日) 美股開盤，四大指數齊跌逾 1%，主要是受到多項經濟指標與數據的影響，包括歐元區、美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值遜預期、3 個月期公債和 10 年期公債殖利率曲線倒掛，引發市場對經濟衰退的不安，恐慌指數 VIX 暴漲 25.09%，一路飆逾 17。

台北時間週五 (22 日) 晚間 11 時 30 分許，美股四大指數午盤表現：

美股道瓊指數下跌 308.38 點，或 1.19%，暫報 25,654.13 點。

那斯達克指數下跌 113.34 點，或 1.45%，暫報 7,725.09 點。

標普 500 指數下跌 27.92 點，或 0.98%，暫報 2,826.78 點。

費城半導體指數下跌 28.03 點，或 1.94%，暫報 1,413.94 點。

債市正在閃現最大的經濟衰退跡象，週五 (22 日) 3 個月期公債和 10 年期公債構成的殖利率曲線，自 2007 年金融危機後首度出現反轉 (或稱倒掛) 訊號。

截稿前，3 個月期公債殖利率暫報 2.455，而 10 年期公債殖利率重挫近 4%，暫報 2.439。

10 年期公債殖利率走勢圖。(圖：Investing)

短期美債的殖利率超過了長期美債的殖利率，這種情況稱為殖利率曲線倒掛，殖利率曲線倒掛往往預警經濟不祥的未來，儘管這不意味著經濟衰退迫在眉睫，但可能在未來一年至兩年左右出現。

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值為 52.5 低於華爾街預期，創 2017 年 6 月來最低，歐元區 3 月 Markit 製造業 PMI 初值 (47.6) 也不理想，低於 2 月的 49.3，創 71 個月低點。

美債殖利率曲線出現倒掛與最新製造業 PMI 數據，再次驗證聯準會週三 (20 日) 的經濟預期與貨幣政策走向。

聯準會出乎意料地削減升息願景，表明在經濟成長放緩的情況下，今年不會再進一步升息，並將在 9 月底停止縮表。

Charles Schwab & Co. 的首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示：「看起來全球經濟放緩的擔憂已得到證實，市場開始對聯準會的寬鬆政策與潛在的經濟衰退進行定價。這凸顯了市場擔心經濟增速趨緩，並從風險較高的資產轉向美國公債。」

半導體類股並未延續週四漲幅，週五開盤後一路下滑，銀行股、科技股、台股 ADR 週五開盤後亦表現不佳。

美光 (MU-US) 下滑 4.25%；威騰電子 (WDC-US) 下跌 5.48%；AMD (AMD-US) 下跌 3.90%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.70%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 1.60%；Intel (INTC-US) 下跌 1.43%。

尖牙股 (FAANG) 全掉光。蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.63%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.46%；Netflix (NFLX-US) 下滑 2.97%；臉書 (FB-US) 下滑 0.58%。

銀行股陷入茫茫血海，高盛 (GS-US) 下滑 2.44%；摩根士丹利 (MS-US) 下滑 3.76%；花旗 (C-US) 下跌 4.76%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 3.14%。

台股 ADR 漲跌互見，僅台積電 ADR (TSM-US) 下滑 1.19%。友達 ADR (AUO-US) 下滑 1.46%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.06%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 0.23%。