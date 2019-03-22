避免人手不足問題 日本郵便展開Level 4自駕車實驗

日本郵便 (Japan Post) 在週五 (22 日)，於東京的新東京郵便局內實施了「Level 4」的自駕車行車實驗。這是為了因應將來可能面對的嚴重人手不足問題，期望透過無人車來幫助載送郵件。

這回日本郵便在新東京郵便局內所實施的自駕車實驗，採車輛上無駕駛並行駛在限制的區域內，相當於自駕車「Level 4」的階段。模擬郵件包裹的運送過程，在新東京郵便局內行駛了 1.5 公里的距離。

自動化駕駛分類 (圖：翻攝自財團法人車輛研究測試中心官網)

實驗所使用的自駕車，由日本大型土木測量軟體公司「Aisan Technology」(4667-JP) 及「Tier IV」所共同研發。研發團隊在車輛上 5 個位置安裝了攝像機及感測器等，以利於掌握車輛自身位置所在，還有周遭障礙物與行人等。

在過程當中，測試人員在 1 樓處將包裹放進車內，之後自駕車以約 20 公里的時速行駛，沿途行經坡道等處，最後順利將包裹載送到未在 3 樓的目的地。工作人員在遠距透過監視攝影機來監控車輛，並反覆透過監視器畫面來查看行駛過程中的暫停或右轉等動作。

在法規等各項條件齊備之後，日本郵政預計在 2025 年讓自駕車進入實用階段。到了屆時，將先用於各郵局間的郵件運送。

而依照日本政府目前的規劃，則是希望在 2020 年時，讓「Level 3」的自駕車正式在日本上路。