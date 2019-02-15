谷歌自駕車Waymo穩坐測試領先 蘋果每英哩出槌一次

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 旗下自動駕駛技術公司 Waymo 雖然仍是加州無人駕駛車的領導者，但通用汽車 (GM-US) 的 Cruise 單位和其他初創 (如 Zoox Inc) 正緊追在後。

加州車輛管理局 (DMV) 本週發佈 2018 年自駕車許可證的核發數據與行駛的里程數，具有「安全駕駛」的自駕車輛 (或隨時準備好在有需要時轉為手動駕駛) 在該州公路上的測試里程達 205 萬英哩，是 2017 年的 50.7 萬英哩之 4 倍多。

企業若欲在加州公路進行自駕車測試，加州政府規定必須每年 1 月公布前一年的每月英哩數據報告，以及脫離自駕英哩數報告 (即人員介入駕駛以避免事故或測試某些功能的總里程數)。

在此報告中，Waymo 以約莫 130 萬英哩穩坐龍頭，其次為通用汽車 Cruise 部門測試里程達 44.8 萬英哩。

Jefferies 分析師週四報告指出，蘋果去年是獲得加州自駕車許可證第一年，雖然自駕里程數位居第三，但脫離自駕里程數卻敬陪末座，因蘋果測試車的自駕模式每一英哩就被打斷一次。

Jefferies 的分析報告與 ISI Evercore 分析報告均統計 Waymo 在加州的行駛里程 1.1 萬英哩才會脫離自駕。

通用 Cruise 和 Zoox 則分別為自駕 5000 英哩和 2000 英哩之後才會中斷自駕模式，且在更艱鉅的環境也是如此：舊金山本身的障礙路線，例如繁忙的丘陵街道，腳踏車和機車不斷穿梭以及時不時有行人亂穿越馬路等。

Zoox 在整體里程排名第五，落後新創公司 Aurora Innovation Inc。Aurora 公司上週宣布已自亞馬遜、創投公司 Sequoia Capital 等籌得資金 5.3 億美元，T. Rowe Price (TROW-US) 估價 Aurora 超過 20 億美元。

去年 10 月 Waymo 首次獲得加州許可，可進行沒有配置駕駛員的自駕車測試。該州允許無「安全駕駛」在車上的自駕車測試於去年 4 月生效。

儘管里程數有所增加，但 ISI Evercore 分析師指出，這只是線性增加，而不是達到自駕車優於人類駕駛 10 倍所需要的指數進展。以前 5 年的數據推算，就算是 Waymo，也難以在 2026 年前達到這個目標。

根據統計，平均 25 萬至 50 萬英哩就會發生一起「典型愚蠢駕駛」的車禍碰撞事件，而約莫 7500 萬英哩則會發生一樁死亡車禍。

分析師指出，該產業距離「實踐自駕車公司既定目標」還有一段漫長的路要走，該目標即讓自駕車表現優於人類駕駛 10-100 倍。

下一站：電動皮卡

自駕車以外，同樣為汽車產業新技術的消息，摩根士丹利週四報告向投資者表示，汽車產業的電動車改革才剛揭開序幕，而電動皮卡將是下一個利潤豐厚的市場。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 指出，Rivian 或特斯拉 (TSLA-US) 等產業新玩家成功推出的電動皮卡，恐讓底特律傳統車廠面臨嚴重挑戰。

他提到通用汽車 (GM-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 正洽談投資 Rivian 的報導，倘若消息為真，「這是今年迄今美國汽車產業最大消息。」因為如果不這樣投資，通用和福特就會失去打造所有電動皮卡的先發機會。

Jonas 表示，「通用和福特都有足夠的技術發展並生產所有電動皮卡，但我們認為設計、軟體和電動結構、品牌等最好還是來自『外部』。」

此外，摩根士丹利提到，「投資者可能會大感意外，特斯拉上市以來將近 9 年的時間，只有 2 家純粹的電動車廠在美國上市。」Jonas 提到的另一家電動車廠是中國的 Nio，去年 9 月在美上市。

馬斯克在公布第四季財報的法說會上表示，今年夏季特斯拉也可能推出一款電動皮卡。去年 12 月，馬斯克在推特上提到他對電動皮卡車應搭載哪些設計的想法，讓此計畫的影子更具體。

Rivian CEO RJ Scaringe （圖：AFP）

Rivian 去年 11 月展示了 R1T 電動卡車和 7 人座的 R1S 運動休旅車，摩根士丹利本週 2 度提及 Rivian，稱其為「特斯拉下一個重大威脅」，另一次則是該公司獲得亞馬遜和通用汽車的投資，Jonas 讚 GM 此舉有「先見之明」。