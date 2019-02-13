又一企業瞄準自駕車商機！日本DMP併購美國3D圖資公司Ushr

製作高解析度 3D 地圖的日本「DMP」(Dynamic Map Platform) 在週三 (13 日) 對外公布，該公司已買下美國的 3D 地圖公司「Ushr」。今後 DMP 與 Ushr 將整合彼此的資源，在日本及美國以更有效率的方式，製作自駕車所需的 3D 地圖，並逐步擴大地圖的製作範圍。

DMP 的主要資金來源，有日本豐田 (7203-JP)、日產 (7201-JP)、本田 (7267-JP) 等企業。而 Ushr 則是美國通用汽車公司 (GM-US) 系列的地圖資料公司。這次的併購，也被視為是美日兩國的汽車業，對抗美國 Google(GOOGL-US)，還有中國百度及阿里巴巴的戰略性結盟。

外界預估 DMP 以超過 200 億日圓的價格，買下了 GM 旗下的 Ushr。GM 雖然賣了 Ushr，但兩者間簽有長期合約，而且 GM 未來還有可能投資 DMP。也因此，GM 與日本的汽車業有著實質上的合作關係。

而這宗併購案，其實是 Ushr 來向日方敲門的。過去有多家業者對 Ushr 表示興趣，提出的條件也優於 DMP。但是由於 GM 傾向與日本汽車公司合作，才促成 DMP 在最後勝出。

在美國的汽車業當中，GM 是對自動駕駛技術態度最積極的公司。該公司在日本的市占率雖不高，但是等到自駕車的時代來臨時，將可以低成本切入日本市場。

3D 地圖有別於傳統的汽車導航圖資，車道分隔線、道路標誌、路面起伏、立體交叉等等，對自駕車而言都是非常重要的資訊。而在圖資的製作上，也非常的耗費資源。目前日本只有高速公路，及其他主要道路的 3D 圖資。建構一般道路的 3D 圖資，才是今後的重頭戲。

這項繁重的作業，對任何一家公司而言，都是非常吃力的。也因此多數企業都選擇與其他公司合作，共同進行 3D 圖資的製作。像是在歐洲，2015 年時 BMW 及 Daimler 就共同買下了原屬 Nokia 的圖資公司「Here」。

Google 的自駕車 (圖：AFP)

網路巨擘 Google，已免費提供大眾使用該公司的地圖服務。歐美的「Fiat Chrysler Automobiles，FCA」也與 Google 有合作關係。如果未來 Google 在自駕車市場上坐大的話，對其他的汽車廠將造成嚴重威脅。這也是傳統汽車業界，會彼此結盟合作的原因之一。

而由政府主導自駕車技術發展的中國，則是由百度及阿里巴巴等公司，進行當地 3D 地圖的建構。