當前股市與1937超像 分析師：目前市場很可怕

歷史不一定會重複，但總是驚人的相似！標準普爾 500 指數和道瓊指數前景為何? 近期美國社群媒體正流傳著一張圖表，顯示危機似乎正在醞釀中。

聯準會 (Fed) 利率會議前，週一美股小幅收高，道瓊收漲 65.23 點，連續四個交易日收漲，S&P 500 指數連續四個交易日站上關鍵阻力位 2800 點，那斯達克指數微漲 0.37%。

S&P 500 指數走勢圖。(圖：investing)

最近有一張圖表將目前的標準普爾 500 指數與 1937 年的標普指數進行對比，從相關性來看，目前美股走勢與 1937 年的走勢非常吻合，似乎正預示美股前景不妙。

自本輪美股反彈以來，空頭一直警告，標普 500 指數漲勢隨時可能會大逆轉。

1937 年標普走勢 (黑線) 與 2018 年迄今標普走勢 (紅線) 極為類似，似乎暗示漲勢隨時可能會大逆轉。(圖：翻攝 Fernando Pertini ‏推特)

標普 500 指數自去年 12 月 24 日低點以來，已上漲 20%，值得市場密切關注。近期市場信心提振，主要是受到聯準會 (Fed) 耐心升息、美中貿易取得進展機率大增，加上市場在去年 12 月的低流動性月份出現超賣等因素的影響。

唯一引人疑問的是，近年類似的比較圖不斷重現，但股市仍在繼續走高。全球最大避險基金集團橋水 (Bridgewater Associate) 創辦人 Ray Dalio 曾於 2015 年警告，當時的經濟環境跟 1937 年極為類似，因此向聯準會發出警告。而實際上，2013 年和 2010 年也出現過類似的比較圖。

分析師 Ben Levisohn 指出，目前市場很可怕，尤其是因為標準普爾 500 指數還沒有超過 9 月的高點，這意味著我們可能都處於熊市。

Pension Partners 分析師 Michael Gayed 近期報告顯示，股票不能重測去年的低點 (或更低)，僅僅是因為反彈動能因素與許多歷史案例相反。

但正如股市一直上漲不是購買的理由，也不是出售的理由。Gayed 還提出令人擔憂的說法，他參考了公用事業和低波動性股票的強勁表現得出結論，認為另一次重大經濟衰退可能很快就會出現。

Ben Levisohn 認為，1937 年美股走勢也許會重現，漲勢可能隨時逆轉，但目前需更密切關注殖利率曲線，來尋找經濟衰退即將來臨的蛛絲馬跡。

Ben Levisohn 稱，只要殖利率曲線還沒有倒掛，市場仍需持續觀察。