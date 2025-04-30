標普500指數甫反彈10% 華爾街卻喊：別放鬆警惕 快買「跌市保險」！

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 11:50

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近期分析指出，市場可能嚴重低估了川普關稅政策對投資人信心的影響。

海納國際集團（SIG）和 TD 證券的策略師建議投資人在選擇權市場上購買保險，以因應美股可能回落至本月稍早的低點。儘管美股近期自低點出現反彈，波動性專家警告投資人不要過於放鬆。

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自 4 月 2 日以來，用於對沖股票下跌風險的標普 500 指數一個月期看跌期權的價格已經降至歷史最低水準，這與那些從股價上漲中獲利的看漲期權相比，顯示出市場對下行風險的擔憂減弱。

前高盛指數衍生性商品策略主管、現 Asym500 LLC 創辦人 Rocky Fishman 表示，市場上仍有許多經濟上重要的議題，包括與其他國家嚴重的關稅​​和全面 10% 的關稅。他認為，市場低估了這些因素可能對投資人信心造成的衝擊。

截至當地時間周一，標普 500 指數已連續五個交易日上漲，創下自去年 11 月以來的最長連漲紀錄，自 4 月低點以來，該指數累計反彈了 10%。同時，衡量股市波動性保護需求的 Cboe 波動性指數（VIX）目前為 25，遠低於 4 月 7 日約 60 的高點。

根據 Cboe Global Markets 衍生性商品市場情報主管 Mandy Xu 的報告，近期對所謂「尾部風險」（即防範不太可能但潛在災難性事件的保險）的保護需求有所下降，這被視為投資者對「川普底」信心的標誌。

然而，其他市場參與者對此持不同看法。 Fishman 指出，已實現波動率（即已發生的價格波動的衡量標準）遠高於隱含波動率（顯示未來市場波動預期），這表明投資者可能已經放鬆了警惕，儘管面臨貿易戰的不確定性以及企業財報和經濟數據的考驗。

投資公司 Gateway Investment Advisers 投資策略師 Joseph Ferrara 表示，在 4 月初波動性高峰獲利賣出衍生性商品後，其公司正尋求再次購買看跌選擇權。他擔心除了全球貿易戰的不確定性外，夏季交易量較輕可能會加劇市場波動，從而提高整體波動性。

SIG 的 Christopher Jacobson 建議投資者，若擔心近期反彈恐只是另一次熊市反彈，可在當前水準進行避險。他指出，關於最終關稅結果、消費者實力和企業收益等問題仍存在不確定性，近期漲勢主要建立在普遍低交易量的基礎上，部分分析認為反彈更多是空頭平倉的結果。