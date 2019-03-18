蘋果突襲！春季發表會前搶先推出最新 iPad Air、iPad Mini

隨著「春季發表會」的腳步越來越近，外界都引頸期待蘋果是否會在發表會上推出最新新品，蘋果官網今 (18) 日突襲上架 2019 全新 iPad Mini 5 與 iPad Air，兩項新品皆支援 Apple Pencil，採用 iPhone XS 同規格的 A12 仿生晶片。

2019 全新 iPad Air 在外型方面，承襲 iPad Air 2 的設計，尺寸提升為 10.5 吋，解析度為 2,224 x 1,668，支援 P3 廣色域、True Tone 原彩顯示功能，重量不足 500 公克，薄僅 6.1 公釐，處理器採用 iPhone XS 同規格的 A12 仿生晶片並新增 eSIM 功能，提供 Touch ID 指紋解鎖。

蘋果推出 2019 全新 iPad Air。(圖：翻攝蘋果官網)

2019 全新 iPad Mini 5 讓果迷可說是望穿秋水，足足等了三年多，儘管外觀設計和尺寸沒變，重量不到 500 公克，薄僅 6.1 公釐，並採用 7.9 吋 Retina 顯示器，但處理器升級與新 iPad Air 同等規格，長達 10 小時電池續航力，還算是足具誠意。

蘋果推出 2019 全新 iPad Mini。(圖：翻攝蘋果官網)

全新 iPad Air 與 iPad Mini 5 都可以搭配 Apple Pencil 使用，果迷可選購金、銀與太空灰等三種顏色版本。

值得一提的是，10.5 吋新 iPad Air 上架後，蘋果官網便把同質性高的 10.5 吋 iPad Pro 下架，目前 iPad Pro 型號僅提供兩種尺寸 (11 吋和 12.9 吋) 。

全新 iPad Air 售價台幣 16900 起，iPad Mini 5 售價台幣 12900 起，美國、英國及一些國家 / 地區已開放預購，但目前台灣地區尚未開放。

蘋果將於台北時間 3 月 26 日 (週二) 凌晨 1 點舉行「春季發表會 (It’s Show Time)」，外界多預測蘋果將重點放在全新影音、新聞訂閱服務，如今搶新釋出新品的舉措，更加驗證蘋果會聚焦「服務」而非常見的「硬體」新品。