美股盤後 —  Fed會前道瓊連四漲 能源和非必需消費品類股上揚

週一 (18 日) 美股三大指數微幅收漲，費半指數收跌，能源股和非必需消費品類股上揚消弭波音和臉書跌勢。

週一 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 65.23 點，或 0.25%，收 25914.10 點。

那斯達克指數上漲 25.95 點，或 0.34%，收 7714.48 點。

標準普爾 500 指數上漲 10.46 點，或 0.37%，收 2832.94 點。

費城半導體指數下跌 3.58 點，或 0.26%，收 1388.77 點。

標準普爾 500 指數板塊示意圖。(圖：finviz)

沙烏地阿拉伯稱有必要將減產時間從原先到 6 月底結束，延長到 2019 年下半，激勵週一油價上漲 1% 後，帶動能源股上揚。

亞馬遜 (AMZN-US) 週一收高 1.74%，引領非必需消費品類股上漲。亞馬遜已於上週末獲得一筆 5100 萬美元，用以補貼位於美國維吉尼亞州設立第二總部的計劃。

蘋果 (AAPL-US) 股價揚升 1.02%，推動科技股走高。隨著「春季發表會」越來越近，蘋果官網週一出人意外地推出 2019 全新 iPad Mini 5 與 iPad Air。

蘋果 CEO 使用觸控筆在新品 iPad Mini 5 寫下 Hello。(圖：翻攝庫克推特)

半導體類漲跌互見；美光 (MU-US) 上漲 0.18%；IBM (IBM-US) 上揚 0.56%；AMD (AMD-US) 下跌 0.17%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.51%；Intel (INTC-US) 下跌 0.42%。

受到隱私權與監管風險的影響，Needham 將臉書降評至「持有」，該公司股價重挫 3.3%

波音 (BA-US) 開盤重挫，盤中收斂跌幅，緩解工業股下行壓力，週一該公司股價仍下滑 1.77%。

法國民航事故調查分析局，衣索比亞航空失事飛機黑盒子數據顯示，此次空難與去年 10 月印尼獅航的空難具有「明顯的相似性」。此外，外媒引述消息人士稱，美國交通運輸部正著手調查美國聯邦航空總署 (FAA) 批准波音公司 737 MAX 噴氣式客機事宜。

台股 ADR 全面上揚，友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.54%、中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.43% 和日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.50%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.50%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.09%。

中概股 (BAT) 多走揚；騰訊 ADR(TCEHY-US) 上揚 1.91%；百度 ADR (BIDU-US) 上漲 0.40%；阿里巴巴 ADR (BABA-US) 上漲 0.46%。

銀行股上漲，摩根大通 (JPM-US) 股價上漲 0.60%，花旗 (C-US) 上漲 1.14%、美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.77%。

華爾街分析

聯準會 (Fed) 會前，週一美股小幅收高，道瓊收漲 65.23 點，連續四個交易日收漲，S&P 500 指數連續四個交易日站上關鍵阻力位 2800 點，那斯達克指數微漲 0.37%。

聯準會 (Fed) 週二 (19 日) 即將召開為期兩天的貨幣政策會議，根據芝加哥商業交易所集團 (CME Group) 的 FedWatch 工具，投資人反映升息機率為零，預料屆時市場將聚焦於聯準會的經濟預測。

TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 表示：「儘管聯準會一再保證將盡快縮減資產負債表規模，但自從他們 1 月開會以來，短期公債殖利率的變動仍然顯示經濟成長放緩。」

Blitz 表示，很明顯，在全球央行及聯準會提高融資易得性的提振之下，股市表現積極，但考慮到美國及全球經濟數據疲軟對獲利預期產生的負面影響，我們懷疑股市漲勢能持續多久。

中美貿易談判亦是市場長期關注焦點，外界預期川習峰會將延至 4 月舉行，近期傳出川習峰會可能會在 6 月舉行。

由於市場預期美中達成貿易協議的心理，推動今年迄今標普指數上漲 13%，目前有望創 2009 年第三季以來最大季漲幅。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 首席美國股票策略師 Jonathan Golub 將標普 500 指數的目標從 2925 點上調至 3025 點。

Golub 認為：「風險的消退將推升股市。聯準會鴿派、通膨和經濟衰退的擔憂不斷下降，以及解決中國貿易問題的可能性，正是削減波動性、推動股市走高的主要因素。」