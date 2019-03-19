DRAM價格下跌 美光科技後市可期？

投資宜估值偏低時進場贏得波段利潤，隨著晶片價格持續下探，兩名華爾街分析師近期推薦美國記憶體大廠美光科技，主因是該個股估值較低。

週一 (18 日) 美光科技 (MU-US) 開盤走低後回漲，一度觸及每股 40.41 美元高點後，持續震盪，截稿前暫報每股 39.64 美元。

美光科技走勢圖。(圖：investing)

去年 12 月財報上，美光科技表示，由於雲端運算客戶的需求有所下降，加上供應過剩，導致晶片價格下滑，衝擊第一季與第二季業績表現。由於市場普遍預計記憶體晶片的景氣將於下半年復甦，美光股價今年迄今已上漲約 24%。

本月初，全球市場研究機構 TrendForce 調查分析，第一季 DRAM 價格可能會下降約 30%，而原先的預測為下降 25%，將會是自 2011 年來最大季跌幅。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 John Pitzer 週日 (17 日) 重申對美光科技「增持」評級，理由是該股估值較低。

Pitzer 表示：「近期記憶體出貨量遠低於消耗，在 4 月至 5 月期間美國雲端運算 (需求) 回溫情況下，供需狀況正逐漸改善，美光估值仍具有吸引力。」

Pitzer 指出，目前美光估值約為 3.4 倍 EV/EBITDA (企業價值倍數) ，歷史平均低點為 7.6 倍。

投資公司 MKM Partners 分析師 Ruben Roy 週一 (18 日) 同樣對美光科技重申「買入」評級，建議客戶要關注美光科技的長期企業願景。

Ruben Roy 表示，鑒於認為未來幾年對高價儲存產品的需求將繼續成長，我們繼續從長期角度積極看待美光。

儘管如此，Susquehanna Financial Group 的分析師 Mehdi Hosseini 週一 (18 日) 表示，由於未來業績的不確定性，他仍對美光持悲觀態度，重申「中性」評級。

瑞士信貸和 MKM 對美光的目標價分別為每股 90 美元和每股 44 美元，而 Susquehanna 目標價仍維持每股 35 美元。

美光科技是 DRAM 和 NAND 記憶體領導廠商之一，將於美東時間週三 (20 日) 公布第二季財報。