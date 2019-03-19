顛覆未來航空！瑞銀：10年後太空梭高速航空市場一年達200億美元

瑞銀週日發布長篇報告，相當看好 10 年後的高速太空旅行市場，一年市值至少 200 億美元，目前該領域以 Virgin Galactic、SpaceX 和 Blue Origin 等企業領頭。

瑞銀認為，未來遠程航空旅行的勁敵就是高速太空梭旅行，估計到 2030 年時太空旅行市場將達 30 億美元。

瑞銀分析師 Jarrod Castle 和 Myles Walton 在報告中寫道，「雖然太空梭旅遊仍處於初期階段，但我們認為隨著技術的發展，成本會因為技術漸趨成熟和市場競爭而下降，太空梭旅遊將變得更加主流太空梭旅遊可望發展成一種太空服務，提供地球長途旅行之基石。」

瑞銀預期，計入一些新創公司後，現今價值 4000 億美元的廣泛太空產業，到 2030 年時價值將翻倍至 8050 億美元。雖然這些子產業只占其中一小部分，但 Castle 和 Walton 認為，「太空經濟、太空旅遊和利用太空梭的長程旅行，這些前景變得更加樂觀。私人航太公司正積極投資整個太空商機，且接觸太空可以接觸更廣泛的投資機會。」

長途飛機的勁敵

瑞銀認為，飛行時間超過 10 小時的長途飛機市場恐怕會被點對點的火箭航班「蠶食鯨吞」。瑞銀指出， SpaceX 計畫利用大型星艦火箭 (Starship)，數分鐘內就能載送多達 100 人到達世界各地。SpaceX 稱他們正在打造的 Starship 從紐約飛到上海只要 39 分鐘，遠勝過目前耗時 15 個小時的飛機航空方式。

瑞銀估計，每年飛行超過 10 小時航班的乘客約有 1.5 億人，去年這些路線估計 527000 趟航班，一個航班平均 309 個機位。

「倘若未來這些航班中，5% 乘客改搭一趟 2500 美元的太空梭，那麼以今日數據來看，每年營收機會就會超過 200 億美元。」

「儘管有些人可能認為，利用太空梭取代長程旅行市場，這似乎太像科幻小說的劇情，但我們認為，這其中商機相當龐大。」然而，瑞銀指出，火箭一趟載客量近年內不太可能超過 300 人，因此 Starship 在可預見的未來單趟載客量上限會是 100 人，但每天的趟次可以增加，以達到與航空公司相等的總乘客量。

瑞銀認為，考量到長途商業旅行的長度，以及機場的船員起飛和降落時間限制的規定，我們認為能重複使用的火箭 (尤其非基於陸地) 會比商用飛機實際上有更大的利用率。

因此，瑞銀認為他們 200 億美元市場的估計「可能還保守了點」，根據瑞銀近期報告，比起長程飛機，10% 以上受訪民眾傾向選擇搭乘太空梭。

未來可望受惠「太空主題」的企業

瑞銀列出 50 家可能因為打造太空飯店和主題樂園、建造太空航行器和提供商務乘客服務等而受惠企業，另外保險公司也是受惠企業之一。

這些清單上的企業包括：波音 (BA-US)、空巴 (AIR-FR)、Lockheed Martin (LMT-US)、Northrop Grumman (NOC-US) 、Raytheon (RTN-US)、Hyatt Hotels (H-US) 、Marriott (MA-SU)、Hilton (HLT-US)、Delta Air Lines (DAL-US)、American Airlines (AAL-US) 和 United Continental (UAL-US) 等等。

「這個主題究竟是商機還是危機，很大程度取決這些企業動向，如何相應地改變其業務模式，但現在看來，現在結合此主題調整風險估計獲利還太早，但如果質量上忽略這方面的發展，我們認為這太短視了。