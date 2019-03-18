〈銀行搶美元〉下手搶美元定存前 先搞懂這四件事

美元定存堪稱這兩年最熱門的理財商品，市場三不五時就會有高利定存方案，但挑選美元定存除了比較利率外，也要評估投資外幣長線匯率走勢，同時搞清楚存款年期、資金來源與存款門檻等限制。

首先是長線匯率走勢，目前銀行願意提供較高存款利率的外幣存款多半是高波動的貨幣，最常見的當屬南非幣存款，存款利率雖可喊到 5% 以上，但是暴漲暴跌也是常有的事，換言之，這種高波動貨幣，雖然利率誘人，但如果碰上匯率重貶，很可能賺到的利差還不夠抵匯差損失。

一般來說，美元匯率雖然可能受美國聯準會升息而壓抑升勢，但由於美元仍是強勢貨幣，長線來說，匯率仍相對穩定、國際流通性也好，對於想要投資外幣的人而言，仍是相對安全穩定的選擇。

其次則是存款年期與利率，一般人大多會被銀行主打的高利率字眼所吸引，但要注意的是，銀行的優利定存利率是指「年利率」，假設某銀行推出 3 個月期的 6% 美元優利定存，但實際上存款利率只有 1.5%(6%÷12x3 個月)，也就是民眾在活動期間的 3 個月內只能拿到 1.5% 的存款利率，第 4 個月起利率則回歸牌告利率。

第三是資金來源限制，由於國內多數銀行都有新台幣資金浮濫的壓力，在授信案源有限、利率長期低迷不振的情況下，銀行開始將手邊美元資金用來操作 SWAP 換匯，換取更好的收益報酬，也因此，有越來越多的銀行會限制美元優利定存的資金，必須是把新台幣資金換成美元，而這當中也涉及換匯匯差。

第四，資金門檻部分，通常外銀給的存款利率較國銀大方，但起存門檻也相對較高，通常外商銀行會規定，單筆存款金額至少要 2 萬美元起跳，也就是至少要有 60 萬新台幣，但部分國銀，只要 1,000 美元就能承作，適合口袋不深、又想參與美元投資的小資族。