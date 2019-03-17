〈別怕勞保基金破產〉靠這兩種方法攢退休金 拒當下流老人

勞保基金面臨破產危機，勞工個個人心惶惶，但其實退休後只靠勞保年金支撐生活所需勢將無法支應生活所需，上班族都應該未雨綢繆，提前為日後的退休金打算，建議可從兩大方向著手，包括銀行力推的以房養老、挑選長線可穩定增值的基金，替自己存老本。

根據勞保局統計資料，去年國人平均退休年齡約落在 61 歲，每個月約可請領 1.8 萬的勞保年金，在萬物齊漲的年代，光靠每個月 1.8 萬元的勞保年金，恐怕難逃下流老人的命運，換言之，靠理財攢老本仍有其必要性。

不過理財方法百百種，除了最保守的存款外，建議也可從投資基金下手，而對於攸關老年生活品質的退休理財，專家建議，除了可選擇高風險的投資標的，追求高報酬外，也要適度搭配穩健的投資策略，用細水長流的方式賺取穩定收益。

專家建議，近年投信力推的「多重收益資產基金」與「股債平衡型」等兩款基金都是可考慮的選擇，藉由資產多元配置與固定收益兩大特質，抵抗市場波動並賺取穩定報酬，日積月累養胖退休金。

以多重收益資產為例，摩根多重收益型產品經理陳若梅表示，多重收益資產廣納全球多元收益型資產，降低投資組合波動風險，而歷史經驗也顯示，投資人如果從 2008 年底，任一個月採取多重收益策略進場投資，持有二年以上正報酬機率高，且持有期間越長，長線總報酬率也越穩定。

另外，股債平衡基金則由操盤經理人依據當時市況，調整股票與債券的投資比重，不論投資何種基金，除了參考過去績效外，更要考慮投資標的的「前景」。

如果是名下擁有不動產的民眾，以房養老也是個不錯的選擇，以目前開辦銀行訂定的條件來看，只要年滿 60 歲，就能將名下房屋以逆向抵押的方式給銀行，銀行再依據不動產價值，訂出核貸成數，銀行再按照核貸金額，依照約定方式撥款給貸款人，作為生活費所需。

舉例來說，林奶奶把名下價值 1,000 萬的房子，拿去辦理 20 年期的以房養老，核貸成數 6 成，利率 2.5%，那麼每月至少可以靠房子向領取 2.5 萬元做為生活費。