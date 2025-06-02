69歲戴蒙暫不退休 重申美國債市遲早出現「裂縫」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-02 21:30

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摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，他退出該行最高職位還有「好幾年時間」，但最終決定權在董事會手中。

戴蒙表示自己退不退休的決定權在董事會，同時示警美國債市將面臨挑戰。

這位 69 歲的執行長在周一 (2 日) 播出的《福斯財經網》(Fox Business Network) 專訪中說：「這要看上帝和董事會的決定，我熱愛我的工作。」

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戴蒙何時退休以及誰將接任的問題，多年來一直是摩根大通的焦點。

戴蒙過去常開玩笑說，無論何時被問及，退休都是「5 年後的事」，但最近已不再給出這個答案。摩根大通在 2024 年創下美國銀行業史上最高年度獲利紀錄，並將戴蒙當年度的薪酬提高至 3900 萬美元。

在這次的專訪中，戴蒙也重申了他最近的評論，認為美國債券市場出現「裂縫」是不可避免的，預期美國公債市場可能出現「騷動」，迫使聯準會 (Fed) 介入市場。

他指出，投資人會密切關注美國的整體狀況，包括法治環境、通膨走勢與聯準會政策等關鍵因素。戴蒙警告，一旦投資人對美元失去信心，美國的債務融資成本將大幅攀升，而聯邦政府持續擴張的財政支出正加劇這項風險。