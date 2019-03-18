安控轉單效應發酵？彩富董座稱兩階段制裁是關鍵

美中貿易大戰開打，安控成為主要受惠產業之一，彩富 (5489) 董事長陳春生表示，小廠轉單效應持續發酵，大廠態度卻由積極轉向觀望，須待美國兩階段制裁陸廠，才能加大轉單力道。有關安控產業的轉單效應，主要受到美國政府二項政策影響，2018 年 9 月美國針對高達 2,000 億美元的中國進口產品加徵 10% 關稅，2019 年 3 月進一步提高至 25%；2018 年 8 月，美國參議院通過《國防授權法(NDAA)》，明定政府部門兩階段禁用陸製安控設備。



陳春生透露，加徵關稅帶動一波轉單詢問潮，惟廠商多以陸廠定價作為報價意願，考量售價低於成本，且台灣未如中國有補貼政策，以致雙方未有後續動作。



此外，美國兩階段抵制中國安控廠商，點名海康、大華、華為、中興、海能達等五公司，預計 2019 年 8 月祭出第一階段禁用，2020 年 8 月起完全禁用，未來若使用陸製安控產品者，不得向美國政府進行往來。



陳春生認為，原訂 3 月加徵 25% 關稅確定延後實施，轉單誘因就得賴《國防授權法》實施，不過該法每年審議一次，未來仍得關注後續對於中國安控設備管控，是否趨嚴或者轉鬆。



至於國際間的轉單情形，陳春生表示，在日本廠商之間已將發酵，主因是與美業務勝過對陸生意，差別就在「量」差太大了，已逐步解除陸廠合作關係，美國中小型廠處於長痛不如短痛的情況下，也對轉單較為積極，反觀美國大廠因提高關稅的阻力不再，後續觀察衝擊較大的兩階段制裁實施後，是否加速轉單力道。