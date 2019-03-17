〈台股風向球〉沒有太悲觀的理由 先看外資買盤退燒誰接棒

台股加權指數過去一周見到多頭大軍齊力上攻，周漲 197.49 點，收在 10439.24 點，距離年線反壓僅不到 20 點，可看到即便外資買盤熄火，有投信和八大行庫買盤接棒，台股交易員認為，台股並未有大利空，就看川習會延後市場怎麼解讀，而過去一周政府有帶頭點火的態勢，加上融券回補行情正逐步加溫，本周行情似乎沒有太悲觀的理由。

市場傳，川習會談將從原先的 3 月底延至 4 月舉行，而最新消息是可能還會延至 6 月，對於這樣的消息，台股交易員解讀，市場可能會有兩種反應，一是反映延期的不確定性，導致年線反壓區的賣壓湧出，但也有可能由於川習會繼續延期，使行情也跟著繼續緩步向上推延。

台股交易員進一步指出，過去一周外資合計賣 10 餘億元，但八大行庫也買了 10 餘億元，尤其在周五加權指數收在最高點，顯示市場熱度不弱，先觀察立委補選完八大行庫的加碼意願如何，接下來，只要沒有明顯利空來襲，那台股繼續走融券回補的軋空格局可期。

外資上周賣逾 16 億元，不過，可留意其買超前 10 大標的，其中，對群益 25 年美債買超最多，達 8.7 萬張，元大金買超近 4 萬張，元大美債 20 年買超 3.3 萬張，元大台灣 50、開發金均超過 2 萬張，榮成、聯合再生、友達、上海商銀和台積電則有 1.5 萬張上下。

而本周大事除了繼續關注川習會進度的最新進展，英國脫歐議題對市場引發的漣漪、美國聯準會將於 21 日召開 3 月利率決策會議，都將成為國際關注焦點；個股方面，除了高現金殖利題材持續發酵，美林亞太科技論壇 18 日登場也可望令題材股在盤面表現。

就技術面來看，有法人提醒，目前年線仍持續下彎，因此，下周大盤指數即使漲過年線，連續性大漲不易，先拚震盪走高，若量能未跟上，留意短線仍易拉回。