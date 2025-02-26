行政院緊盯美國關稅 傳兩度舉行閉門會議 邀台半導體大咖商討對策
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-26 17:40
美國總統川普上任以來，打著「讓美國再次偉大」(MAGA) 旗幟，對各地實施關稅，更多次點名台灣搶走美國晶片生意，都讓台灣半導體業繃緊神經，業界今 (26) 日傳出，行政院在過年前、後兩度舉行閉門會議，並找上台灣半導體上下游產業代表，商討美國關稅恐造成的影響及因應對策。
據了解，此次與會的業者皆代表台灣半導體產業的各環節供應鏈，包括全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、IC 設計大廠聯發科 (2454-TW)、全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)、DRAM 大廠南亞科 (2408-TW)、矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 以及成熟製程大廠聯電 (2303-TW) 等。
業界指出，兩次閉門會議分別在過年前、過年後舉行，皆由行政院長卓榮泰主持會議，副院長鄭麗君也同步出席，第一次主要向各大業者蒐集美國若課徵關稅所造成的影響，第二次則隨著經濟部次長江文若訪美結束回台後，再度聚會商討美國對加徵關稅態度一事。
業界分析，川普應不會全面性對半導體整體供應鏈加徵關稅，而是針對部分環節，但若真對台灣課徵關稅，由於台灣是美國記憶體大廠美光 (MU-US) 最主要的生產基地，而美光是美國公司，川普此舉恐是拿石頭砸自己腳。業界認為，政府如何拿捏談判籌碼與談判態度，將是政府最重要的課題。
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