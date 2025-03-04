警告中日！川普：不能繼續壓低本國貨幣匯率 將用關稅制裁採取貶值手段的國家
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-04 08:41
美國總統川普周一 (3 日) 在白宮表示，他告訴日本和中國領導人不能繼續操控匯率，因為這樣做對美國不公平。同日稍早，川普也警告，將對採取貨幣貶值手段的國家徵收關稅來予以制裁。
川普說：「我已經跟習近平主席和日本領導人通話，告訴他們不能繼續貶值與壓低本國貨幣。你們不能這麼做，因為這對我們不公平。當日本、中國和其他國家都在壓低本幣匯率時，我們很難生產拖拉機，開拓重工也很難生產。」
對於川普警告，日本財務大臣加藤勝信今 (4) 日說道：「不會對外國領導人的言論置評。日本不會採取貨幣貶值政策。」
加藤還表示，他與美國財長貝森特在 G7 和其他平台確認了日本在匯率問題上的基本立場。
川普上述發言反映出美國長期以來對一些國家故意操縱匯率來提高出口競爭力的擔憂。當其他國家扼殺本幣，壓低本幣匯率時，美國企業很難競爭。
貨幣政策一直是美中貿易緊張局勢的關鍵問題，美國此前指責中國操縱人民幣來獲取貿易優勢，而過去曾干預匯市的日本也面臨到白宮要求檢討貨幣政策的壓力。
川普上述言論也顯示貨幣政策仍是美國貿易關係中的爭論點，這也為美國與中日兩國的經貿關係增添又一層複雜性。
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