ABF供不應求在即＋設備攤提結束 欣興股價漲停並站上淨值

受惠於 ABF 基板近年內都將處於供不應求的狀態下，加上先前替英特爾蓋的基板廠折舊攤提即將結束，在上述兩利多加持下，欣興 (3037) 今早隨買單大舉湧入，股價逐步墊高，過 11 點半就攻上 28.45 元價位，亮燈漲停，並鎖住，成交量放大到逾 7.1 萬張。受惠於 5G、AI 等題材帶動，ABF 需求大增，加上供給端，近年來基板端無明顯新增產能，為此，自去年下半年起，基板就開始供不應求，即使進入 2019 年首季，半導體產業景氣低迷，但現階段 ABF 基板的產能利用率依舊高達九成以上。



而受惠於 ABF 基板需求持續強勁，欣興今年 1 月和 2 月業績明顯優於同業，加上先前欣興替英特爾設立的基板廠，折舊攤提即將在這一年內結束，爾後每年獲利將會增加，因多重利多加持，法人圈近期對欣興的買單強勁，欣興今早攻上漲停價位鎖住，股價並躍升到每股淨值的 28.1 元以上。