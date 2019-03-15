台股重回10400點 總市值重回31兆元

台股近來有與美股脫鉤之勢，截至 15 日止，加權指數收在 10,439.24 點，較上週上漲 1.93%，上市公司總市值共 31.4 兆元，週增 1.95%，重新站穩 31 兆關卡，其中汽車族群漲幅居換，單周漲幅達 6.32%。

根據台灣證交所統計，本週加權指數收在 10,439.24 點，較上週上漲 197.49 點，漲幅約為 1.93%，台灣 50 指數收盤為 7,772.51 點、漲幅 2.12%，寶島股價指數收在 11,971.67 點，漲幅約為 1.84%。

在產業別指數部分，漲幅以汽車類指數漲幅居冠，單週漲幅達 6.32%；但觀光指數表現略顯疲弱，本週指數下跌 1.46%，不含金融類指數上漲 173.00 點、漲幅約為 2.01%，未含電子類指數上漲 211.87 點、漲幅約為 1.46%，未含金融電子類指數上漲 181.12 點、漲幅約為 1.47%。

本週集中交易市場總成交金額為 5,717.37 億元，全體上市股票成交金額為 5,171.47 億元，股票成交量週轉率為 1.50%。

各上市產業成交金額前三名分別為，光電類 977.35 億元、占全體上市股票交易金額 18.90%，電子零組件類 919.23 億元、占全體上市股票交易金額 17.77%，半導體類 899.59 億元、占全體上市股票交易金額 17.40%。

成交量週轉率前三名產業為，電子零組件類 5.72%、資訊服務類 5.71%、光電類 4.66%。

根據台灣證交所統計，今年年初開盤以來共 44 個交易日中，集中市場總成交金額為 4.7 兆，市場日平均成交金額為 1,071.43 億元，股票成交量週轉率為 11.98%，股票日平均成交量週轉率為 0.27%。