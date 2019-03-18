神腦與躍獅連鎖藥局攜手 打造全台第一間藥局自有品牌O2O線上旗艦店

躍獅連鎖藥局與神腦國際 (2450) 策略結盟，全台第一間藥局自有品牌 O2O 線上旗艦店正式上線，不僅為傳統的藥局產業創新服務和選品模式，也為神腦轉型全商品的營運模式大大加分。神腦 2 月營收 23.3 億元，年減 16.66%，累計今年前 2 月營收 50.95 億元，年減 13.19%；去年每股盈餘 1.59 元。



躍獅連鎖藥局是全台灣第一的連鎖藥局品牌，是第一家超越以處方箋領藥為服務內容、轉型成為「社區健康顧問」的思維領先者。躍獅連鎖藥局首間線上旗艦店選擇與神腦線上合作，以「躍獅嚴選」為概念，由藥師、營養師、護理師組成的核心團隊，嚴選優質商品，專業照護民眾健康。未來躍獅連鎖藥局更將用「民眾生活場景運用智慧化」的科技力，引領傳統的藥局產業打破框架前進。



躍獅連鎖藥局與神腦國際策略結盟，首創全台第一間藥局自有品牌 O2O 線上旗艦店，躍獅連鎖藥局總經理 陳美孜表示，因應社會老化趨勢，藥局在民眾健康上扮演的角色越來越吃重。自去年 5 月起，躍獅連鎖藥局與盛弘醫藥集團、敏盛醫院共同打造完整的健康生態圈，現在藉由神腦策略聯盟，讓服務範圍擴大，真正實踐躍獅連鎖藥局作為『社區健康顧問』的使命。



神腦創新事業部總經理張鈿浤表示，過去三年，神腦在系統上大翻新、全體同仁思想大改造，現在，神腦的新『店』商能提供消費者更生活化、全方位的服務，躍獅也能藉此擴大服務範圍，落實成為全台民眾的社區健康顧問。神腦新『店』商以帶給消費者更便利的生活為目標，透過跨業、通路、平台合作，提供更多元的商品與服務。