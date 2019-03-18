本週操盤筆記 (0318-0322)

1. 美國聯準會 (Fed) 3 月利率會議：

本週四 (21 日) Fed 將召開 3 月利率會議，市場預期 Fed 將繼續維持「對升息保持耐心」之論調，維持 3 月利率不變。

而在 3 月利率估計不變的前景下，市場已轉向關注 Fed 是否將在 3 月會議後釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 下修利率路徑，並關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 是否將在會後記者會上進一步釋放「縮表」的前瞻細節。

2. 中國科創板審核系統正式受理申報：

據中國上交所表示，週一 (18 日) 上交所科創板審核系統將正式上線受理申報，通過審核的資料，都將被視為正式的股票發行上市申請檔。

根據科創板相關規則，上交所需在受理申請後 3 個月內給出審核結果，但不包括公司對上交所問詢所需的回覆時間 (最長 3 個月)，而在審核通過後，中國證監會需在 20 個交易日內完成對申請的最終核准，科創板正常審核週期預計在 3-6 個月。

據陸媒報導，大陸「新三板」上市公司擬上科創板的消息近期不斷傳出，截至目前，金達萊、江蘇北人、大力電工、先臨三維及港股上市公司復旦張江已正式發佈公告，稱將申請科創板上市。

而隨著科創板即將上路，上交所亦已公告表示，想要參與科創板市場的投資者，必須符合「人民幣 50 萬投資門檻、2 年交易經驗」條件才能夠准允開戶。

3. 英國央行 (BOE) 3 月利率會議 + 梅伊三提脫歐草案：

本週四 (21 日) 英國央行亦將召開 3 月利率會議，市場預期英國央行亦將維持利率不變，以靜待英國脫歐後續明朗化。

週三 (20 日) 英國首相梅伊 (Theresa May) 將第三次向國會提交脫歐協議草案，據唐寧街幕僚透露，梅伊可能承諾下台來換取國會通過脫歐協議草案，幕僚表示，這可能是讓英國下議院接受脫歐協議草案的「僅存辦法」。

目前英國距離里斯本條約 50 條的脫歐大限 3 月 29 日，距今只剩 11 天，而在上週二 (12 日) 英國國會否決梅伊的二次脫歐草案之後，梅伊政府也正尋求國會同意延長脫歐期限，但延遲脫歐除了需要獲得英國國會同意以外，也需要歐盟其他 27 個會員國首肯。

4. 歐洲 3 月製造業 PMI 數據：

本週包括歐元區、德國、法國等歐洲主要經濟區都將公布 3 月製造業 PMI 初值，其中又以德國、歐元區製造業 PMI 最受市場關注，市場預期 3 月德國、歐元區製造業 PMI 將小幅復甦。

此前 2 月份歐元區製造業 PMI 是跌破了 50 的景氣分水線，創下 2013 年 6 月以來首見，其中又以新訂單的需求衰退較為疲軟，目前歐元區製造業新訂單已連續 2 個月呈現下滑。

而歐元區最大經濟體德國的製造業 PMI 數據，也在 2 月份刷下了近 74 個月的新低水準，來到 47.6。