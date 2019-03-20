宏達電Vive Pro Eye被認可為Nvidia VRS技術頭戴顯示裝置首選

宏達電 HTC(2498-TW) 在 Nvdia (NVDA-US) 舉行的 GPU 技術大會 2019 (GTC) 中宣布，該公司即將上市的 Vive Pro Eye 已經被認可為 Nvidia 可變速率著色 (VRS) 技術首選的頭戴顯示裝置 (HMD)。

Vive Pro Eye(圖: vrfocus)

VRS 是一種新的渲染技術，增強不同區塊處理能力來提高渲染能力和圖像品質，通過最新的 GPU 像是 GeForce GTX 1660 或 GeForce RTX 2060 來完成。結合 Vive Pro Eye 內建的眼球追蹤功能，開發者可以獲得更多資源來完成模擬場景以及 VR 效能的優化。

Vive Pro Eye 所帶來的視覺控制選單和無控制器模式更加適用於 VR 娛樂的應用等。

「我們將持續關注企業對 VR 的需求，Vive 將能滿足頭戴顯示裝置更多工具集的需求。」HTC 美國地區總經理 Daniel O'Brien 在一份聲明中表示。「與 Nvidia VRS 相結合，新 Vive Pro Eye 眼動追蹤功能可提供一系列功能，使企業在 VR 的應用中達到前所未有的水平，快速發展更多 VR 相關的應用。」

為了幫助那些有興趣使用眼動追蹤功能創建軟體的開發人員，HTC Vive 今天發布了一個更新版的 Pro Eye SDK，直接整合了 VRS 用在注視點渲染技術。目前已經可以在 HTC Vive 開發人員網站上找到。

「Vive 是專業用戶可選用的最佳 VR 頭戴顯示裝置之一，Vive Pro Eye 提升到了一個新的水平。」Nvidia VR 總監 David Weinstein 表示。「與 Nvidia VRS 技術結合，用戶現在可以獲得最佳渲染，從而提升更高的圖像質量，同時提高運算效率。」

目前 HTC Vive 尚未確認 Vive Pro Eye 的發布日期和價位。一般的 HTC Vive Pro 的零售價為 799 美元，入門套裝為 1,089 美元，預計內建眼球追蹤的版本價格會更高。