電子菁英30報酬、特選外資豐擁50報酬即時指數下周一上線

台灣指數公司自下周一 (18 日) 起發布「電子菁英 30 報酬指數」、「特選外資豐擁 50 報酬指數」之盤中即時指數與「低波動精選 30 指數」更名為「低波動股利精選 30 指數」，增添指數化投資多元連結標的。台灣指數公司的「電子菁英 30 報酬指數」係自具備股票流動性之台灣電子業上市公司中選出在營運穩定性、營業毛利與獲利能力、配息等指標皆列為前段班的中大型產業菁英，由於成分股多數為大型上市電子股，30 檔指數成分股即占上市電子產業股票總市值約 6 成，深具臺灣電子產業代表性，該指數為配合兆豐證券採用及發行 ETN 而發布即時報酬指數。



「特選外資豐擁 50 報酬指數」係參考市場偏好所編製，為使指數具有可投資性，成分股需符合流動性篩選標準，並且透過財務指標的篩選，排除獲利能力不符條件的公司，再以外資持股市值由大至小排序，選取 50 檔成分股，利用自由流通市值加權，並透過一年四次定期審核調整成分股組合，使指數走勢更能反應整體外資持股調整，以表彰外資投資符合特定基本面條件股票組合之績效表現。



此外，「低波動精選 30 指數」下周一起更名為「低波動股利精選 30 指數」，指數編製方式係參考權證標的審查準則進行流動性篩選，再於其中挑選出符合股利發放標準之股票後，利用短中長期加權波動度為篩選指標，精選 30 檔低波動股票；然因，低波動股票大多屬營運相對穩定之中大型上市公司，股利發放傾向現金股利，故指數殖利率相對高，自 2007～2018 年每年之殖利率皆優於大盤，近三年平均更達 5% 以上。



台灣指數公司表示，根據 ETFGI 研究到今截至 1 月底止，全球 ETP 資產規模約 5.2 兆美元且已吸引近 174 億美元的資金淨流入，顯示全球指數化投資的趨勢仍持續增長。