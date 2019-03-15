清惠爆經營層變賣資產 金管會稱已請證交所調查 若涉及掏空移送檢調

清惠 (5259) 員工自救會 14 日北上金管會陳情，公司經營權異動後，出現積欠員工薪資等情形，也疑似變賣值錢設備和資產。金管會強調，已由證交所進行查處，若有異常狀況將依證交法辦理，涉嫌掏空恐面臨刑事責任。清惠自救會表示，自 4 日晚間無預警斷電，直至 14 日仍未復電，而經營層卻帶買家查看公司設備，疑似將值錢資產進行變賣，且員工致電健保署，更發現公司積欠勞健保費，廠房租金也付不出來，都顯示公司營運出現狀況。



證期局副局長蔡麗玲表示，清惠財務狀況不好，2016 年 4 月 7 日已列為變更交易股票，2017 年 4 月採分盤集合競價，2018 年 4 月起每月定期公布高流動性資產、短期借款、一年內到期的長期負債、長期借款等財務資訊。



蔡麗玲指出，清惠於 2018 年 11 月 15 日改選董監事，由六易控股公司掌握過半席次、入主，針對員工陳情變賣資產的部分，已送證交所進行調查，若發現出現異常情事或是掏空，會依證交法規定，涉及刑事責任，會移送檢調。