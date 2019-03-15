台股盤後—大漲逾90點登今年新高 成交量創3個月最大量

在亞股走強帶動下，台股今 (15) 日同步攀揚，由台積電與台塑四寶等權值股領軍，加上中信金、國泰金等金融族群同樣強勢表態，激勵指數開高走高，終場大漲 90.59 點，以 10439.24 點作收，成功站回 10400 點關卡，並創今年高點，向上蓄勢挑戰年線，成交量擴增至 1529.97 億元，除突破月均量外，也創逾 3 個月以來最大量。

今日上市類股中，台股僅電子設備、觀光、其他電子、橡膠、光電指數收黑，其餘指數均收紅，其中以光電指數跌幅最重、逾 1.3%，表現最強勢的則為漲幅逾 3% 的汽車與油燃指數。

櫃買市場今日同樣開高走高，終場上漲 0.49 點，以 137.65 點作收，持續站穩 10 日線之上，成交量放大至 468.4 億元，為近 1 個月最大量。上櫃指數部分，除其他、化工、生醫、機械、資服、光電、文創、遊戲族群收黑外，其餘指數均收紅，又以遊戲族群跌幅最重、逾 2%，表現最強勢的是其他電子族群、漲幅逾 1.6%。

電子三雄今日以台積電表現最強勁，一改昨日頹勢，今日股價開高走高，終場上漲 1.92%，收在 239 元；鴻海盤中維持盤下震盪，惟午盤後跌幅擴大，終場下跌 0.7%，收在 70.6 元，跌破 5 日線與季線；大立光為三雄中表現最弱勢者，早盤以紅盤開出後一路下修，終場下挫 3.03%，收在 4640 元。

被動元件族群今日受惠國巨高殖利率題材帶動，智寶上漲逾 3%，大毅、奇力新、華新科漲幅逾 2%，國巨、台嘉碩也有超過 1.5% 的漲幅，日電貿、信昌電、禾伸堂等也全數收紅。

砷化鎵族群今日獲買盤進駐，穩懋、全新盤中即亮燈漲停，環宇 - KY 大漲逾 4%，宏捷科、IET-KY 漲幅逾 2％。

國泰證期分析師蔡明翰指出，近期亞股與美股走勢有些脫鉤，台股今日也在亞股攀揚帶動下走強，近期台股大型與中小型個股持續健康輪動，是正向現象。

蔡明翰預期，指數會持續沿著月線震盪墊高，但短線乖離過大不宜追高，可留意後續震盪壓回再做佈局，雖在美中貿易戰利多還未出爐前，台股漲多會出現震盪整理，但短線仍有續上攻的機會。