〈觀察〉台商回流躲CRS追稅 政府還需幫富人減稅？

台商回流成效日增，市場多認為是受到美中貿易戰影響，其實，金融資訊共同申報準則 (CRS) 實施，對台商目前的投資架構、營運流程及租稅規劃造成很大的改變，更是主因之一，值得探討的是，為了「鼓勵」台商回流，政府擬祭出租稅優惠，然而台商若是因為 CRS 追稅就想回台灣，是否還有減稅獨厚企業的必要？

最近政府相當重視台商資金回流問題，行政院跨部會小組研擬將訂立專法及提供租稅優惠措施，並且把《海外資金匯回管理運用及課稅條例》列本會期最優先法案，台商必須在兩年期限內將回台資金申請用於實質投資，即可享租稅優惠，第一年規劃優惠稅率 8%，第二年 10%；若投資特定產業，稅率更是將減半為 4%、5%。

政府美其名為鼓勵台商回台投資，實則幫富人大減稅，依最低稅負制規定，海外所得稅率為 20%，也就是說，台商回台稅率可以從 20% ，一口氣大降到最低 4%。

但是試想，面對全球 CRS 浪潮，企業為調整投資架構、資金流程及財稅資訊，以即時因應相關法規變動帶來的風險，台商為避免被雙重課稅，才紛紛將資金匯回台灣，對於原本就想回台灣的企業，是否還需要祭出租稅優惠值得商榷。

尤其，財政部原本去年要提出長照扣除額檢討的稅改方案，但經設算後發現恐增逾 60 億元稅損，財政部長蘇建榮才以稅基嚴重流失、考量財政健全為由宣布暫緩，對攸關全民權益的稅改喊卡，卻要對富人減稅，恐還有許多需商議的部分。

與其幫富人減稅，不如盡速解決「五缺」問題 (缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才)，例如政府一再說台灣工業區土地要全面盤點，但不能只說土地供應無虞，因為每一區的土地與各產業適不適合，都應有系統規劃，例如彰濱工業區靠近海邊，汽車業及電子業就不適合。整體來說，五缺問題不解決，就算優惠稅率用「喊價」的也沒用。