訊連參展亞洲物聯網會 展示AI及AIoT爭取新南向商機

亞太地區最受矚目之物聯網產業盛會之一「2019 亞洲物聯網展覽暨會議（IoT Asia 2019）」於 3 月 27 日在新加坡博覽中心揭開序幕。訊連科技 (5203) 將參加展出，於外貿協會（TAITRA）所打造「台灣館」中，展示旗下 FaceMe AI 臉部辨識引擎，及其智慧零售、智慧門禁、和智慧城市等全方位人工智慧物聯網（AIoT）應用。亞洲物聯網展覽暨會議自 2014 年創辦以來，已成為亞洲物聯網界指標性活動，成功促進亞洲各國政府、產業和技術層面合作。訊連科技為外貿協會所徵集台灣最具指標性的 AIoT 技術開發商之一，將一起南向於國際舞台亮相。



訊連科技將於台灣館展示 FaceMe AI 臉部辨識引擎及相關應用。FaceMe 採深度類神經網路（Deep Neural Networks）學習演算法，提供高達 98.5% 之辨識率，並榮獲全球知名 MegaFace Challenge 臉部辨識挑戰肯定，名列全球最精準之人臉識別技術之一，更為台灣最具權威的臉部辨識引擎。



FaceMe 為專為邊緣運算（Edge Computing）打造的臉部辨識引擎，可支援 Windows、Linux、Android 和 iOS 等作業系統。透過 FaceMe SDK，軟硬體廠商及系統整合商可快速於智慧電子看板、資訊服務站（KIOSK）、門禁安全系統及服務機器人等應用中導入臉部辨識功能。



訊連科技執行長黃肇雄表示，透過 AI 與系統端整合，將可提供全方位創新整合產品和智慧服務模式。為搶佔 AIoT 產業制高點，訊連透過政府新南向市場計畫，展示專為邊緣運算裝置打造的 FaceMe AI 臉部辨識引擎。它能協助智慧城市、智慧零售、智慧辦公室及智慧家庭等 AIoT 解決方案，快速導入刷臉功能。



訊連將於 IoT Asia 2019 中，展示 FaceMe 應用於智慧零售、智慧門禁等場景的實際應用，亦同時展出與宏碁 (2353)、達碩科技和華晶科技(3059) 合作，導入 FaceMe 臉部辨識引擎於 aiSage 邊緣運算裝置、企業門禁考勤機 MT430 及 3D 景深相機系統等多項 AIoT 應用。