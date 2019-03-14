〈和碩法說〉Q2將是今年最淡 今年物聯網、穿戴仍可有2位數成長幅度

代工廠和碩 (4938-TW) 今 (14) 日召開線上法說，展望後市，和碩表示，預計第 1 季營運將明顯修正，今年第 2 季則將是全年最淡；今年獲利仍有壓，毛利率有一定的壓力，和碩今年將朝汰舊換新方向努力，而今年可在包括 IOT、穿戴裝置、遊戲機產品等，則可看到 2 位數的成長幅度。

和碩財務長林秋炭表示，由於去年第 4 季基期較高，今年第 1 季營運將明顯修正，降幅顯著，預期第 2 季將持續下滑，預期是全年最淡，因此從經濟規模角度看，毛利率也將有壓力。

廖賜政認為，從整體電子業來看，市場仍偏向觀望，其中資訊產品，由於英特爾處理器短缺影響，表現仍有壓，和碩將持續開發新品，但目前尚未到位，舊產品又已過高原期。

執行長廖賜政則指出，美中貿易影響的層面很多，產能調配上，目前已逐步移至東南亞，但需時間觀察效益，估下半年會有結果。今年資本支出金額上，估將達 2 至 2.5 億美金。

和碩第 4 季 營收產品分布，通訊產品占比重為 68% ，消費性電子產品占 12% ，電腦產品占 13% ，其他為 7% ，和碩預期，今年可在包括 IOT、穿戴裝置、遊戲機產品等，看到 2 位數的成長幅度。

和碩說明，目前因政治動盪，已分散產能位置減少風險，招募勞動力部分，也陸續在東南海投資，今年上半年將是第一波招工；印度部分，則將因地制宜，根據當地生產適合印度的產品，今年也將繼續擴張發展，往醫療、IOT、電動車等方向前進。