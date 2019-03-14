台股盤後—台積電開高走低收黑 指數10400點得而復失

台股今 (14) 日進入盤整，在台積電開高走低領跌、台塑四寶、矽晶圓走弱下，加權指數終場下跌 24.67 點或 0.24%，收在 10348.65 點，成交金額 1138.65 億元。

觀察今日權值股表現，蘋概三王表現不同調，台積電開高走低，終場翻黑下跌 1% 做收，而大立光以及鴻海則是力守紅盤，而台塑四寶今日在台塑化下跌 1.32% 領跌下，台塑、台化、南亞全面收黑，也拖累指數走低的壓力。

而太陽能矽晶圓廠達能決定停產，加上淨值低於股本 2 分之 1，今天起列為變更交易方法，均衝擊今日股價開盤即跳空跌停 2.54 元，並一路鎖死至收盤。

達能重挫也拖累太陽能矽晶圓族群的尚志今日下跌約 3.9%，中美晶也下跌逾 2%，也拖累矽晶圓族群全面走弱，嘉晶重挫 6.1%、昇陽半跌 4.4%，族群龍頭環球晶也下跌 2.3%，並且失守 300 元大關。

而被動元件大廠國巨旗下智寶以及凱美昨日宣布合併，但今日股價雙雙重挫，凱美終場下跌逾 7%，智寶也下跌 6.5%，惟母公司國巨終場仍收在平盤之上。

不過今日大盤雖然走弱，但紡織族群在類股股王儒鴻上漲 3.9% 帶領下發動攻勢，宏洲衝上亮燈漲停，利勤大漲半根漲停板，南緯也有 4% 以上的漲幅，另外像是廣越、宏遠、欣訪、力麗等也是全面走揚，惟聚陽尾盤出現賣壓，無法守住 200 元大關，股價翻黑作收。

分析師指出，台股成交金額能雖然小幅回升，但目前已經是今年以來的相對高點，接下來維持平盤震盪整理機率較大，後續台股若要續攻高，除了得觀察美股、陸股的表現外，也得觀察量能是否能回到 1300 億元之上，才比較有機會挑戰較突破高點。